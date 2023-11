Baqueira Beret planea abrir sus puertas en menos de una semana

El próximo 25 de noviembre las pistas de la estación de esquí Baqueira-Beret abren sus puertas a los amantes de los deportes de nieve. Descubre todas las novedades de la temporada 2023-24.

Uno de los destinos de nieve predilectos de los esquiadores españoles (así como de multitud de público extranjero) está a punto de dar el pistoletazo de salida a una nueva experiencia invernal. La temporada de invierno 2023-2024 en la estación de esquí Baqueira Beret está a punto de comenzar. El próximo sábado 25 de noviembre la estación de esquí abrirá sus puertas hasta el 7 de abril, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

La reapertura de las pistas se inicia antes de que Baqueira Beret haya finalizado su viaje de promoción, que comenzó en el mes de octubre y terminará el 30 de noviembre en la ciudad francesa de Toulouse. En total, la estación de esquí ha recorrido 12 ciudades en España, Francia y Gran Bretaña con el fin de presentar todas las novedades de la temporada que está a punto de comenzar. Nosotros te contamos las más relevantes en este artículo.

Novedades de Baqueria-Beret para la temporada 2023-24

Ampliación y reordenación de las pistas. Se han reordenado las pistas de la estación para crear trayectos más ordenados y más cómodos para los esquiadores y snowboarders eliminando dos de ellas y creando tres pistas nuevas. Destaca la nueva pista roja llamada Barqueta, que cuenta con casi un kilómetro de longitud y que permite un descenso directo, a través de una pista de dificultad, desde el Mirador de Baqueira hasta la zona de Argulls y Bonaigua. En total, la estación cuenta con un total de 170 km de pista.

66 nuevos cañones de última generación (productores de nieve). Este año se ha realizado una importante inversión en producción de nieve con el objetivo de reducir la huella de carbono aumentando la eficiencia en la utilización de la electricidad y agua. En total, la estación de Baqueira Beret cuenta con 693 innivadores (conocidos coloquialmente como cañones). La pista en la que más se han incorporado es la de Ticolet, con 21 cañones nuevos. Gracias a esta tecnología de producción de nieve artificial en la última década se ha reducido el consumo de electricidad en un 48%.

3 máquinas pisanieves más , elevando el total a 18, permitirán tener las pistas a punto en menos tiempo y con más eficiencia organizativa.

Los procesos digitales se han actualizado y renovado para incrementar la comodidad de los clientes. El objetivo principal es reducir colas y tiempos de espera en los diferentes servicios de la estación. De esta forma, se han incorporado dos tecnologías nuevas, aunque muy populares ya, e l “ticketless” y el “click&collect” . El primero de ellos se ha implementado en el parking y el segundo en varios puntos de restauración.

Actualización de la página web que ahora incluye la recarga del BaqueiraTICKET y BaqueiraPASS de una forma más intuitiva y simple.

El Hotel Montarto que abrió sus puertas en 1972 ya ha concluido su total renovación después de tres años de obras por fases. El establecimiento se ha convertido en un alojamiento de gran modernidad a pie de pistas.

Nueva cafetería llamada La Choza, pensada para convertirse en el nuevo punto de restauración estrella del complejo. Está situada debajo del Restaurante Cinco Jotas de 1800 y cuenta con una carta muy variada, desde hamburguesas hasta rámenes, y una terraza de espectaculares vistas.

Si no has reservado aún tus fechas para ir a conocer todas estas novedades no dejes de hacerlo en la web de viajes de la estación de esquí del Valle de Arán, ellos se encargan de todo.