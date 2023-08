Entre felicitaciones y condolencias, la victoria agridulce para Olga Carmona

La jugadora de la Selección Española Femenina de Fútbol Olga Carmona ha sido la estrella protagonista de la victoria de su equipo en el mundial y hacia ella han estado dirigidas muchas de las felicitaciones tras el encuentro. Sin embargo, la jugadora sevillana ha pasado de la euforia máxima al dolor mayúsculo, al conocer el fallecimiento de su padre.

Así que las redes sociales han pasado de llenarse de las felicitaciones por el logro deportivo, a coparse de condolencias hacia la jugadora andaluza de la Selección Española, noticia que conoció minutos después de proclamarse campeona del mundo, en Sidney (Australia), al imponerse el combinado nacional al conjunto inglés por un tanto logrado, precisamente, por la deportista sevillana. La reacción de la jugadora también se produjo en su perfil social, donde lanzó un emotivo mensaje a su padre.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3