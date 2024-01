Diana Morant arranca su campaña en terreno hostil para suceder a Ximo Puig

La ministra potencia su candidatura aumentando su presencia en municipios alicantinos y abandera el discurso de la oposición al gobierno de Carlos Mazón

La ministra Diana Morant da el pistoletazo de salida a su campaña para alcanzar la secretaria general del PSPV y suceder a Ximo Puig. Y entre las tres provincias escoge Alicante para comenzar una pequeña gira municipalista donde su único adversario en potencia, Alejandro Soler, dirige el partido.

Los socialistas valencianos tratan de ganar tiempo para resolver la rivalidad entre los candidatos aplazando el congreso extraordinario bajo el pretexto de no hacerlo coincidir con las elecciones gallegas. Sin fecha en el calendario y sin aclarar si habrá primarias o no, la prioridad del PSPV es no volver a caer en los históricos enfrentamientos entre familias internas, tal y como reconoció hace unas semanas el propio Ximo Puig.

Sin embargo, la carrea del candidato preferente de la militancia alicantina, Alejandro Soler, y la de la predilecta de Pedro Sánchez, ya ha comenzado. Para ganarle terreno, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha aumentado su presencia en Alicante, un terreno hostil tanto por ser mayoritariamente del PP donde Carlos Mazón goza de gran popularidad tanto porque la secretaria general del PSPV en Alicante la ostenta precisamente su adversario Alejandro Soler.

La ministra natural de Gandía ha salido de su despacho del Paseo de la Castellana en Madrid para visitar este jueves uno de los ocho proyectos de I+D que financia el Ministerio, y no es casualidad que haya escogido el centro tecnológico de calzado Inescop, ubicado en Elda. También ha asistido en Alcoy a la nueva sede de Aitex, un centro de investigación, innovación y servicios técnicos avanzados.

Así, ha aprovechado su viaje institucional para exhibirse ante la ciudadanía compartiendo tradiciones al acudir a una representación navideña: "Feliz de vivir con los alcoyanos y alcoyanas el Betlem de Tristi y el Bando Real", ha posteado con fotografías entre la multitud en sus redes sociales.

Al mismo tiempo que rivaliza a Alejandro Soler en su propio terreno de juego, ha comenzado a abanderar el papel de oposición por primera vez. La hasta ahora enmudecida Diana Morant ha endurecido su discurso contra el gobierno de Carlos Mazón al culparle de la subida de los datos del paro en la Comunidad Valenciana. "Mientras en España hay motivos para la alegría porque el paro está bajando, en la Comunidad Valenciana, sin embargo, está creciendo", ha reprochado en Elda exigiendo a Mazón "que no haga retroceder". Sin voluntad de mencionar su candidatura, se ha presentado como líder de la futura alternativa de gobierno exponiendo "un proyecto fuerte que represente la ambición de todos los ciudadanos progresistas" de la Comunidad Valenciana.