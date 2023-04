Puig no renuncia al trasvase, pero aboga por empezar a adoptar alternativas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dejado una gran cantidad de titulares durante su visita a Alicante para participar en el ciclo de Conferencias Circulares del Cámara Business Club de Cámara Alicante. Una de las cuestiones fundamentales, y que más preocupan en el sur de nuestro territorio, es el agua y el futuro del trasvase Tajo-Segura, fundamental para la economía y agricultura de la zona, especialmente en la Vega Baja, comarca en la que Puig, tras lo ocurrido en Torrevieja, no es muy bien recibido.



Ante la cuestión de cómo avanza el tema del trasvase, recordemos que la Generalitat había interpuesto un recurso ante el recorte que se iba a realizar, el 'president' ha reafirmado la posición del Gobierno valenciano que seguirá luchando por lo que es justo "sin renunciar a él". Sin embargo, Puig ha querido incidir en la idea de que se debe de seguir buscando alternativas con el fin de conseguir una soberanía hídrica que de independencia al territorio valenciano para no tener que depender de decisiones tomadas desde Madrid ante este tipo de situaciones.



"Cuando hay sequía, obviamente hay menos agua y, por tanto, hay que articular las medidas antisequía necesarias. No es la primera vez que hay un año en blanco, sin trasvase, pasó con el PP, pero pensamos que en este momento no se dan estas circunstancias y, por tanto, el trasvase sí es posible con las consideraciones que hay, pero siempre basado en la técnica", ha defendido Puig.



En este contexto, ha enfatizado que el asunto del trasvase no debe ser "espacio del identitarismo ni de la confrontación". "Hay que ver técnicamente cuando hay una dificultad y afrontarla", ha enfatizado.



No obstante, al mismo tiempo, ha apostado por avanzar hacia la "soberanía hídrica sin renunciar al Tajo-Segura". "Es una realidad institucional y no podemos ni vamos a renunciar, pero, por otra parte, hay que continuar avanzando en otros ámbitos", ha expresado.



En concreto, ha mencionado la reutilización y ha afeado el no ser capaces de utilizar el agua que va al mar, al tiempo que ha destacado que "la inversión de 200 millones de la Generalitat va a permitir

usar las desalinizadoras bajando los costes". "Es un mix de todas las posibilidades y recursos para el agua para siempre", ha sostenido Puig.