Miles de alicantinos aclaman a Topuria en el homenaje del Ayuntamiento

"Ha sido un placer y un orgullo representaros, muchísimas gracias por todo el cariño que me dais, sois unos grandes. ¡Arriba Alicante!”, indica el luchador al mostrar su cinturón de campeón

Más de 8.000 personas han aclamado este viernes en la Plaza del Ayuntamiento y alrededores al luchador hispanogeorgiano afincado en Alicante Ilia Topuria, durante el homenaje que le ha tributado el consistorio por su reciente título mundial del peso pluma de artes marciales mixtas de la UFC. “Quiero agradecerte de todo corazón el orgullo con el que has llevado siempre la bandera de Alicante por todo el mundo”, ha destacado el primer edil durante la recepción oficial celebrada en el salón Azul del Ayuntamiento. “Alicantino no es sólo quien nace, sino quien ama y siente la ciudad como tú lo has hecho en todo momento desde que llegaste aquí con solo 15 años”, ha añadido Luis Barcala antes de entregar al campeón del mundo el reconocimiento al éxito deportivo.

"Ha sido un placer representaros y quiero daros las gracias por todo el cariño que me dais, sois unos grandes”, ha destacado un emocionado Topuria desde el balcón del Ayuntamiento para dirigirse a los miles de seguidores concentrados en la plaza.

La recepción oficial del Ayuntamiento comenzó poco después de las 20.00, aunque más de una hora antes ya empezaron a congregarse los seguidores de El Matador en una plaza engalanada para la ocasión, en la que se instaló una pantalla gigante para la retransmisión en directo del acto. Una explosión de júbilo y vítores se ha desatado con la llegada de Topuria a las puertas del edificio consistorial, acompañado por su pareja, Giorgina Uzcategui, y arropado por la música de la canción de El Mariachi que también le acompañó en la noche del combate triunfal en California. Allí ha sido recibido por Barcala. En ese momento, el luchador ha tenido tiempo de emocionarse con una exhibición de baile regional de Georgia protagonizada por una asociación de ciudadanos del país caucásico residentes en Alicante.

Recepción en el Salón Azul

Una vez comenzado el acto en el salón Azul, el primer edil ha subrayado la “implacable determinación” del luchador para conseguir el sueño del título mundial, así como su espíritu de trabajo y su confianza y seguridad para lograrlo. “Muestras es la confianza de una persona que ha trabajado muy duro por alcanzar sus metas y que sabe que el mayor fracaso es no intentarlo”, ha indicado.

"Ilia, no solo eres un enorme deportista sino también una gran persona con unos valores excepcionales y una enorme inteligencia”, ha añadido el primer edil en su intervención. “Espero que te llegara toda la energía que te enviamos desde aquí en la madrugada del combate. Más de 2.500 personas en el Centro de Tecnificación, vibramos, nos emocionamos, estallamos de alegría y saltamos de nuestras sillas cuando te alzaste campeón en ese segundo asalto. Lo que allí vivimos fue tremendamente emocionante”, ha agregado.

Barcala se ha referido a Topuria como “un grandísimo embajador de Alicante y se ha mostrado convencido de que este triunfo es “solo el principio” de una exitosa trayectoria deportiva en la élite. “Amas Alicante y amas España y eso no lo dicen solo tus palabras sino tu mirada cuando hablas de esta tierra y tu corazón. Eres alicantino como el que más”, ha enfatizado el alcalde.

Por su parte, Topuria ha agradecido a la ciudad, al Ayuntamiento y al alcalde su apoyo durante su carrera y, en especial, durante el torneo que lo convirtió en campeón del mundo de la UFC. “No tengo más que palabras de agradecimiento al ver y recibir todo el cariño que me dais. No hay cansancio que no pueda superar con toda esta gente que está ahí afuera acompañándome. Me siento lleno de energía. Alcalde, gracias por todo el cariño, por el amor, por este recibimiento”, ha señalado.

Barcala, que ha mantenido un encuentro privado con Topuria antes de la ceremonia, le ha entregado como regalo institucional un cuadro con teselas de La Explanada y una réplica del cartel promocional de su combate con la imagen del luchador y el lema “Alicante con Topuria. Alicante con el deporte”. Además, Topuria ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento. “Con todo el cariño a mi ciudad favorita, Alicante”, ha escrito como dedicatoria.

Saludo desde el balcón

Tras las intervenciones en el salón Azul, Topuria y Barcala han salido al balcón del Ayuntamiento para mostrar a los numerosos asistentes el cinturón de campeón del mundo de la UFC. Ha empezado su discurso destacando que “ha sido un placer y un orgullo haberos representado” y ha querido dar “muchísimas gracias a todos por haberme dedicado tiempo, por todo el cariño que me dais, sois unos grandes todos”. Con un “¡Arriba Alicante1” y un “olé, olé, olé” coreado con el alcalde y todos los presentes, se ha despedido entre vítores.

El homenaje del Ayuntamiento ha finalizado con una foto de familia de la corporación municipal con el luchador hispanogeorgiano y su familia. El reconocimiento al Éxito Deportivo de la ciudad de Alicante une el nombre de El Matador a la lista de grandes deportistas alicantinos de la que ya forman parte Míriam Blasco, Isabel Fernández, Alejandra Quereda, Iván Cano, Mar Jover o Laura Kim.

El flamante campeón del mundo también ha agradecido al primer edil “el gran gesto” que supuso el montaje de una pantalla gigante en el Centro de Tecnificación para que más de 2.500 alicantinos pudieran presenciar en directo en la madrugada el pasado 18 de febrero el combate por el título mundial que ha coronado a Topuria como un fenómeno deportivo y social de enorme magnitud.