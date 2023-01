Quejas por la nueva contrata de buses en Alicante: “no suple necesidades”

El Partido Socialista de Alicante denuncia que esta nueva contratación no resuelve las deficiencias en cuanto a falta de frecuencia y líneas en algunas zonas de la ciudad.

Mañana, 1 de febrero, entrará en vigor la nueva contrata de transporte que se extenderá a lo largo de los próximos 10 años. La falta de paradas de autobús en una zona de Princesa Mercedes, la nueva línea 14 circular que deja un importante núcleo de población sin atender, como es San Gabriel, la escasez de transporte con los polígonos industriales, el aislamiento de Urbanova y la falta de servicios del PAU I y II ha llevado al Grupo Municipal Socialista ha criticar esta decisión ya que, consideran, que excluye a una gran cantidad de vecinos y barrios que no ven resueltos sus problemas actuales.

“La nueva contrata, desde mi punto de vista, no cumple las expectativas ni es lo que necesita nuestra ciudad. Hay zonas, como San Gabriel y el sur del municipio, que no mejoran las conexiones ni las frecuencias. Solo una línea de autobús parte de este importante núcleo poblacional, me parece totalmente insuficiente”, ha criticado el portavoz municipal socialista, Miguel Millana.

Por su parte, el concejal Manuel Martínez, ha asegurado que la nueva contrata en vez de ser para el siglo XXI se parece todavía a la de hace 54 años. “La ciudad se ha expandido, el centro ha envejecido, y no se le da los servicios que requiere en el transporte público urbano”. Martínez ha denunciado que la línea circular que solicitábamos y que el Partido Popular ha hecho semicircular, impide que los barrios del sur

El PSOE pidió que los PAU I y II, además de estar comunicados entre sí, deben de mejorar las líneas que actualmente discurren hasta allí, con frecuencias más altas y ofrecer un servicio nocturno para dar solución a los y las trabajadoras que allí residen.

En cuanto a los polígonos industriales, sí es cierto que hay una línea especial, la 7P, pero “vemos con sorpresa que ningún horario de las frecuencias que han puesto encima de la mesa coincide con la hora de entrada y salida de los trabajadores y trabajadoras que tienen su puesto de trabajo allí”.

Antigüedad de la flota

Desde el Partido Socialista también critican la antigüedad de algunos de los autobuses que circulan por la ciudad. “Hemos visto como se ha modificado de manera unilateral el baremo de la antigüedad de los autobuses que deben prestar el servicio, porque salió de la Comisión de la Renovación de Transporte que la antigüedad máxima sería de 17 años, sin embargo en el pliego anunciaron 18 años, pero vemos como actualmente y, sobre todo en la línea 02, están circulando vehículos con más de 18 y 19 años, es inaceptable”, sentenciaba el concejal.