Crónica del cinismo y del humor

Feliz fin de semana. Metidos ya de lleno en abril, este fin de semana le decimos adiós a la Feria de Sevilla, fíjense si esto corre. Yo se lo cuento, sentado en una mesita, con un plato de jamón y una copa de "manzanilla" de Sanlúcar, que es lo propio.

Con medio Mundo en situación de conflictos, siempre por culpa de otros, las noticias pasan de ser preocupantes a pasar inadvertidas, porque díganme ustedes si nos preocupa Ucrania, o si tenemos algún pensamiento diario por zonas como Siria, Libia, o Gaza. Pues ya se lo digo yo, la décima parte de lo que nos preocupó cuando empezaron los problemas en cada uno de estos puntos. Esto es porque nos acostumbramos a las imágenes de las personas cayendo ante fuego enemigo. Nuestro cerebro reconduce la información, sabiendo que no podemos hacer nada y no se gasta. Lo hacemos de forma involuntaria, pero es la mejor forma de protegerse del padecimiento que supondría sufrir por cada muerte que se produce en este Mundo y que prácticamente es relatada en directo. Ya les digo yo que no estamos preparados para eso.

A su lado, al lado de estos desastres, los que intentan hablar de paz promoviendo el odio. Un ejercicio de cinismo que no tiene parangón y que cada uno reflexione sobre las caras de los que mandan a sus soldados a matar o a morir, sabiendo que ellos nunca caerán.

Frente a este paisaje bélico, está la vida nuestra, en la que destaco esta semana el encuentro del City contra el Real Madrid, en el que pudimos ver cómo "asediaban" la portería del Madrid los jugadores del City, como si no hubiera un mañana, que no lo había, por cierto. Impresionante si es usted del Madrid e impresionante si no lo es. Impresionante salir vivo y clasificado en un partido así. Yo, que estuve de "filósofo espectador", intentando encontrar algún aprendizaje, reflexioné sobre las pruebas a las que, en ocasiones, nos somete la vida, y son así, duras, asediantes. Parece que nos rodearan y que no tuviéramos escapatoria, pero al final es posible triunfar, una gran parte de eso depende que seamos capaces de creérnoslo, como el Madrid se lo creyó durante los 120 minutos de partido y durante la tanda de penaltis.

A España la rodea el nacionalismo, el catalán y el vasco. El Gobierno lanzó la Ley de Amnistía para que nadie sea culpable de ninguna de las barbaries que cometieron estos individuos, y una llamada "Comisión de Venecia", de la Comunidad Europea, ha dicho que está todo genial, según el PSOE, a la vez que ha dicho que ojo con esa Ley, que no es concreta en sus términos y que es tan amplia que pueden salir amnistiados incluso los que hayan cometido delitos de terrorismo, y eso no es bueno, según el PP. La misma historia contada por dos voces totalmente distintas y enfrentadas. Al final un ejercicio de cinismo que nos conduce al humor, como en otros muchos asuntos.

En estos días nos hemos enterado, también, de que el PSOE balear presenta una querella contra el Gobierno del PP balear porque ha cometido delitos de malversación y no sé cuántas cosas más por no reclamar la devolución del importe de las mascarillas que el Gobierno del PSOE compró a la trama KOLDO, en el 2021 y que almacenó porque no eran válidas, a las vez que les daba un certificado de que eran excelentes. Apliquen ustedes el humor y el cinismo donde lo consideren, no quiero condicionarles. Para humor claro el cómo da la noticia de esta demanda RTVE, llegaron a caérseme las lágrimas de risa, por lo bien informada que estuvo la noticia y lo "completo" de las explicaciones.

Cuando ustedes estén leyendo estas líneas, los vascos estarán votando a sus nuevos representantes. Allí, en esta campaña, ha habido de todo. Desde un señor de Bildu que ha dicho que ETA era un grupo armado, pero no se atrevió a decir terrorista, hasta unos socialistas que repudiaban a Bildu. Otra vez cinismo y humor en un mismo escenario.

Este humilde pensador ha llegado a la conclusión de que estos que dicen que nos representan, no son otra cosa que expertos del arte dramático, representando una obra que podría llamarse "Mis intereses creados". No me creo que ninguno se crea el papel que representa y la prueba es que, cuando salen del "cotarro", ya se expresan de forma totalmente distinta y sus vidas se conducen de un modo totalmente distinto.

Aquí, cada uno va a salvar lo que puede, unas veces tirando de cinismo y otras... otras de humor puro y duro.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra