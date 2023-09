Mazón: "S'obri una nova etapa de grans inversions al transport públic d'Alacant"

Demana al Govern estatal “celeritat” per a autoritzar els permisos que permeten accelerar la connexió de Luceros amb l'estació de Renfe.

l president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avançat que s'obri una “nova etapa” de “grans inversions” en mobilitat que reforçaran la sostenibilitat i el transport públic a la ciutat d'Alacant i en el conjunt de la província per a afermar-la “en l'avantguarda”.

Així ho ha explicat el cap del Consell en l'acte de celebració del vinté aniversari de la posada en marxa del TRAM d’Alacant, on ha reivindicat el model de mobilitat implantat pel Consell a la fi dels 90, que, tal com ha destacat, va convertir la Comunitat Valenciana en “exemple a Europa” en establir les bases d'un sistema “modern” i capaç de garantir l'accessibilitat i la vertebració.

El president ha reafirmat el seu compromís amb la sostenibilitat perquè Alacant puga comptar amb les infraestructures que es mereix després “d'anys d'espera”, i ha subratllat en este sentit que “és el moment” d'accelerar obres pendents.

“No pot ser que hàgem estat huit anys amb el projecte de la connexió de Luceros amb l'Estació de Renfe i que encara estiguem així”, ha posat com a exemple el president, que, en relació amb esta infraestructura, ha demanat al Govern estatal “celeritat” per a autoritzar els permisos relacionats amb els terrenys confrontants i l'ha convidat que deixe de situar Alacant “a la cua” de les seues prioritats, com ha fet “amb l'aigua i amb els pressupostos generals de l'estat”.

Carlos Mazón ha assenyalat que arriba el temps de tornar a fer “importants inversions”, que són “necessàries” i de “justícia”, i ha recordat que la província sempre ha respost a estes amb un retorn econòmic en termes de creixement i de benestar, com han demostrat connexions com l'alta velocitat o l'aeroport. En este sentit, ha subratllat també que “Elx tindrà TRAM”, tot i que durant huit anys els governs estatal i autonòmic “s'han negat” a això.

Així mateix, el president ha defensat el llegat de consellers que van estar en els inicis de la configuració del mapa de grans infraestructures de la Comunitat Valenciana, com José Ramón García Antón, de qui ha destacat que va saber conjuminar els vessants de “visionari” i de “pràctic” i que va estar al capdavant de la cartera d'Obres Públiques en el moment en el qual es van fer “grandíssimes inversions que mai s'havien fet per part del Govern Valencià a la ciutat d'Alacant”.

20 anys de TRAM

En l'acte de celebració dels 20 anys del TRAM d’Alacant han participat la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas; el gerent d'FGV, Alfonso Novo, i l'alcalde del Campello, Juan José Berdeguer.

El president Mazón ha realitzat el viatge des de l'estació del Campello fins als tallers del TRAM d’Alacant en eixa mateixa localitat, on ha visitat les instal·lacions i ha rebut l'explicació de l'evolució de la tecnologia i dels vagons en estos vint anys.

El TRAM d’Alacant es va posar en marxa el 15 d'agost de 2003 i Alacant va ser la primera ciutat d'Espanya que va comptar amb un servei de metro lleuger electrificat d'altes prestacions i estàndards de qualitat.

Consta d'una xarxa amb quatre línies en un sistema de transport que combina l'ús de trens i tramvies per una mateixa infraestructura. Des de la seua posada en funcionament ha transportat 138.520,360 milions de persones.