Beneficios de la dieta mediterránea en pacientes con problemas cardiovasculares

El doctor Fernando López Segura, especialista en Medicina Interna y uno de los investigadores principales del estudio 'CORDIOPREV' (2022), 'recetar' a todos los pacientes que han sufrido eventos cardiovasculares una alimentación mediterránea con aceite de oliva.

"Ningún medicamento existente hoy en día es tan efectivo como el aceite de oliva para evitar la muerte o un segundo infarto", ha expresado durante el evento 'Cuando la agricultura y la salud se conectan... por algo será', organizado por Aceites de Oliva de España y Europa Press.

Según se ha mencionado, el informe 'CORDIOPREV' confirma que los individuos ya afectados por un ataque al corazón y que siguen una alimentación mediterránea abundante en aceite de oliva virgen extra tienen una disminución de hasta el 30 por ciento en las posibilidades de sufrir una recaída en comparación con aquellos que siguen una dieta saludable pero baja en grasas.

Por consiguiente, según su opinión, sería necesario recetar a todos estos pacientes que experimentaron eventos cardiovasculares una alimentación mediterránea con aceite de oliva desde el instante en que padezcan el infarto. No obstante, ha expresado su pesar porque esto no se lleva a cabo "de ninguna manera", ni en España ni en las naciones anglosajonas.

En este contexto, ha demandado una mayor sensibilización en la sociedad acerca de las ventajas del aceite de oliva. "Cuando se lanza un fármaco para tratar el cáncer o un nuevo medicamento para la diabetes, se dispersa de manera inmediata en todo el globo; sin embargo, se ha mostrado una escasa difusión de estos análisis", ha expresado su pesar.

Una de las explicaciones que más ha influido en la poca difusión de los beneficios de este alimento ha sido su asociación con los lípidos. "Por supuesto que el aceite de oliva aporta calorías. Ese aspecto del manejo de las calorías tal vez sea algo que nosotros debamos abordar, porque esto puede representar un 10-15 por ciento de las calorías diarias de una persona, pero tiene un valor incalculable", ha concluido el profesor de Nutrición Deportiva Antonio Escribano. En realidad, el aceite de oliva es el tres por ciento de la grasa líquida consumida en el mundo.

DEPORTE CON ACEITE DE OLIVA

Asimismo, el especialista ha detallado las ventajas del aceite de oliva para los atletas, y ha afirmado que todos aquellos que practican deporte "deben incorporar" el aceite de oliva en su dieta. "Es similar a un gran buque con numerosos pasajeros que, al llegar al sistema digestivo, desembarcan y cada uno ocupa su puesto. Algunos van como turistas, como en el caso del sabor, pero el resto se dirige a trabajar en lugares específicos", ha indicado.

De esta forma, se ha explicado que la práctica deportiva, especialmente si se realiza con intensidad, provoca inflamación en ciertas partes del cuerpo como los músculos. En estas situaciones, el aceite funciona como un antiinflamatorio, "lo cual tiene efectos en diferentes niveles del sistema muscular, cardiovascular y respiratorio".

"El consumo frecuente de aceite compensa dificultades que generalmente se presentan en la actividad deportiva. Sin embargo, esta cuestión es poco reconocida en el ámbito deportivo", ha afirmado Escribano.

Como resultado de todo esto, ha alentado a los atletas a combinar una cucharada de aceite de oliva con el café antes del entrenamiento, o mezclar esa misma cantidad con el tazón de cereales, leche y miel. Aunque ha reconocido que el aceite se emplea "considerablemente" en España, especialmente en las tostadas y las ensaladas, el especialista ha instado a "expandir las opciones" para incluirlo "en el yogur con frutos del bosque y en los refrigerios", por ejemplo.

La dieta mediterránea con aceite de oliva como protector contra la fibrilación auricular

Además, Ramón Estruch, asesor principal del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona y integrante del comité directivo de 'PREDIMED Plus', ha señalado que la alimentación mediterránea con aceite de oliva igualmente resguarda contra la fibrilación auricular, una afección cardíaca caracterizada por arritmia.

Pie de la foto : Ramón Estruch, asesor principal del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona

'PREDIMED Plus' es una prolongación de 'PREDIMED', previo a 'CORDIOPREV', y ambos investigaron a individuos con factores de riesgo de experimentar un evento cardíaco, aunque nunca lo habían padecido.

"No hemos logrado descubrir ninguna consecuencia adversa de la alimentación mediterránea con aceite de oliva. Por consiguiente, tenemos ante nosotros un tesoro que hemos recibido y que es necesario preservar. Además, el aceite de oliva constituye el núcleo de toda la pirámide", ha declarado.

En este contexto, el especialista ha expresado su pesar por el hecho de que "los individuos jóvenes se están alejando de este tipo de dieta". Por citar un ejemplo, ha mencionado una investigación llevada a cabo con mujeres gestantes que presentaban complicaciones en el desarrollo intrauterino.

"En realidad, su alimentación era pobre. Ellas afirmaban que se alimentaban correctamente, pero la idea de alimentarse de forma adecuada es impresionante. Por lo tanto, gracias a la dieta mediterránea y al uso de aceite de oliva, se disminuyó la proporción de las que tenían una mala alimentación, que representaban un 65 por ciento", ha explicado. Según Estruch, con esta intervención se logró reducir "muchísimo más" que con cualquier otra el problema de retraso en el crecimiento intrauterino.

Por último, se ha producido una coincidencia entre los especialistas congregados en la reunión en cuanto a la demanda de una capacitación más amplia en este campo. Por esta razón, han instado a incrementar la inversión en los colegios y en los establecimientos sanitarios para instruir a los usuarios acerca de la alimentación y, específicamente, sobre la alimentación mediterránea y el aceite de oliva.

Pie de la foto :Pedro Barato, líder de la Organización Interprofesional de Aceite de Oliva Español

Consultado acerca del incremento de costos del aceite de oliva, Pedro Barato, líder de la Organización Interprofesional de Aceite de Oliva Español, ha concluido que "no es costoso". "La dificultad radica en que no sabemos comercializarlo, no sabemos comunicar ese mensaje, y los productos deben ser valorados por su precio y su valía. El aceite tiene un costo muy bajo y un gran valor", ha agregado.

"La variedad de beneficios es asombrosa"

De este modo, ha rememorado las bondades de agregar este alimento a la alimentación mediterránea. "La variedad de beneficios es asombrosa", ha asegurado, para reiterar que resulta positivo para los individuos que realizan actividad física, para aquellos que padecen afecciones cardíacas, musculares y digestivas.