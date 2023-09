Cómo volver al trabajo de forma saludable tras las vacaciones

Para cada vez más personas, septiembre es el mes que realmente indica el inicio de un nuevo calendario. Dejamos atrás el ocio y el descanso continuado para entrar de lleno en la rutina: el trabajo y la escuela.

Como en cualquier proceso de cambio, nuestro cuerpo y mente requieren una adaptación tanto física como mental. En este contexto, donde a menudo percibimos este cambio como algo desfavorable, la transición puede presentarse como un desafío adicional, que ensombrece los aspectos beneficiosos de la vuelta a nuestros hábitos diarios, por lo que es fundamental fomentar el pensamiento positivo.

En el ámbito laboral, el fin de las vacaciones a menudo trae consigo grandes expectativas, una lista de proyectos y buenos propósitos para el nuevo ciclo, pero también pueden surgir algunos temores e incertidumbres. Es lógico añorar las vacaciones, pero “una cosa es volver con pocas ganas y otra tener ansiedad por esa vuelta. Es normal sentir que estamos mejor durante las vacaciones, pero si la sensación es excesiva deberíamos revisar los motivos y tratar de subsanarlos junto con nuestros empleadores”, afirman desde el equipo de psicólogos de Affor Health.

Pensando tanto en los trabajadores como en las empresas, a las que de nada sirve un empleado desmotivado, la compañía, experta en promover el bienestar psicosocial de las personas en las empresas y organizaciones, propone algunos consejos para iniciar este nuevo periodo con actitud positiva:

Vuelve a casa unos días antes de retomar el trabajo y así poder reanudar las rutinas de sueño y orden de casa. Permítete ir entrando poco a poco en tu día a día; no olvides los buenos hábitos que has conseguido en vacaciones, como desplazarte en bicicleta o andando y mantener una buena higiene del sueño, que permiten un buen estado tanto físico como mental. No olvides estos hitos logrados y conseguirás estar más optimista y ofrecer una mayor productividad.

Elabora tus propias “autoinstrucciones positivas” para abordar las sensaciones negativas y transformarlas en soluciones que te ayudarán a hacerlas. La planificación y gestión de nuestro horario son aspectos clave para nuestro bienestar. Para ello, optimiza tu tiempo y agenda las tareas sin olvidar que lo urgente no siempre es lo más importante. Aprende a gestionar descansos, tanto durante en tu jornada laboral con breves pausas como planificando pequeñas escapadas de fin de semana que te generen ilusión.

La parte humana y de relación con los compañeros es otro aspecto fundamental para que la vuelta al trabajo sea más agradable. Recuerda que el cuidado mutuo facilita la creación de espacios de bienestar y confianza. Un ambiente de trabajo positivo es un claro indicador de la felicidad laboral.

Y por último, el consejo más importante de todos: el trabajo se queda en el trabajo. La desconexión laboral es fundamental para que la mente se oxigene, se recargue y afrontemos el día siguiente con nuevas energías.

Cada vez son más las empresas que entienden que de sus equipos depende tanto el buen funcionamiento diario como la cuenta de resultados, y que invertir en medidas de bienestar laboral facilitan la conciliación y la desconexión . Sin duda esta es la mejor manera de retener el talento y mantener la productividad. ¡Feliz regreso!