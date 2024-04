Koldo, el “chico de los recados” que pone contra las cuerdas a Armengol

El líder de la trama telefoneaba a la presidenta del Congreso para pedirle agilizar los contratos de las mascarillas inservibles en contra de lo que la socialista balear afirmó

En un país normal de la UE, con un Gobierno homologable a cualquier otro de nuestro entorno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya habría dimitido. Pero no tenemos un Gobierno normal sino uno liderado por Pedro Sánchez, que admite que la ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, se codeara con Koldo García, el principal imputado de la trama de corrupción de las mascarillas, con epicentro en el Ministerio de Transportes.

Koldo telefoneaba a Armengol para pedirle agilizar los contratos de las mascarillas inservibles. En contra de lo que la socialista balear afirmó, no eran contratos de los que se ocuparan los técnicos sino ella misma en comunicación directa con el cabecilla de la trama, según. Bueno, en realidad y según sus propias palabras, él era “un chico de los recados que ha hecho su trabajo”.

Eso ha manifestado en una entrevista que publica el diario El Mundo en la que se describe a sí mismo como alguien que, sobre todo, obedece bien órdenes. Es decir, Koldo sería un subordinado de alguien más arriba que él. El ministro de Transportes era entonces José Luis Ábalos, número tres del PSOE para más señas. El presidente era (y es) Pedro Sánchez. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Armengol no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso, manchando la institución. En realidad, nunca debió llegar ahí porque en un país normal habría dimitido cualquier presidenta autonómica a la que hubieran pillado de fiesta en plena pandemia, con los ciudadanos encerrados en sus casas por orden gubernamental.

La socialista balear no va a dimitir, aún no al menos, pero va a tener que enfrentar un calvario en forma de titulares de periódico escandalosos y en forma de interrogatorio en la comisión de investigación en el Senado. El PP la va a llamar a declarar, como no podía ser de otra manera, y ahí tendrá que explicar muchas cosas, si es que puede explicarlas.