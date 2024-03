También RTVE: todo lo que toca Pedro Sánchez se pudre

Ha sido una constante de su Gobierno, una seña de identidad del sanchismo, meter sus zarpas allí donde ha tenido ocasión, de la fiscalía al Constitucional o el Consejo de Estado

Pedro Sánchez es la antítesis del rey Midas, todo lo que toca se pudre. Ha sido una constante de su Gobierno, una seña de identidad del sanchismo, meter sus zarpas allí donde ha tenido ocasión, desde empresas públicas hasta instituciones pasando por organismos públicos de todo tipo. Un ejemplo paradigmático es el de Koldo, el portero de puticlub investigado por corrupto fue ascendido por este Gobierno a consejero de Renfe. Un récord difícil de igualar.

La fiscalía general del Estado ha sido una de las instituciones invadidas por Sánchez. Allí colocó sin el más mínimo rubor a su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Un gesto inédito que sembró el descrédito en esa institución. Luego ha sido peor, hasta el punto de tener ahora mismo al frente a un fiscal, heredero de Delgado, que ha sido reprobado por toda la profesión.

El Tribunal Constitucional ha seguido ese mismo itinerario. Sánchez también colocó ahí a otro ministro de Justicia y a una ex alto cargo de la Moncloa, además de a un presidente, Conde Pumpido, famoso por arrastrar la toga por el polvo del camino.

El penúltimo asalto del sanchismo ha tenido lugar en el Consejo de Estado, donde es reincidente. Primero nombró a la ex ministra Magdalena Valerio, cuyo nombramiento declaró nulo el Supremo por no ser una jurista de reconocido prestigio. La solución ha sido poner a otra socialista, la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que es mucho más reconocida por su sectarismo que por su currículum jurídico.

En Correos enchufó a su antiguo jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano. Sin currículum para gestionar una empresa de ese tamaño, Correos ha alcanzado una deuda millonaria que haría quebrar a cualquier empresa pública. Es toda una gesta en la era del envío a domicilio en la que otras empresas de paquetería florecen alimentadas por el comercio online.

El CIS tampoco se ha salvado del zarpazo del sanchismo. Allí colocaron a un socialista de pedigrí, José Félix Tezanos, que armado con su carnet del PSOE y manipulando hasta el extremo las encuestas en beneficio del Gobierno, ha logrado el desprestigio absoluto del centro de estudios sociológicos.

Y así llegamos a RTVE, donde los tejemanejes de Pedro Sánchez han sido continuos hasta el esperpento de este Martes Santo. Detrás de la destitución de José Pablo López, director general de Contenidos, y de la presidenta, Elena Sánchez, hay un cúmulo de guerras intestinas, intrigas palaciegas, comisiones, productoras amigas e intereses políticos que han llevado a la televisión pública al descrédito.

Y el sainete no ha finalizado porque la maquinaria sanchista no descansa y está trabajando a pleno rendimiento para seguir controlando la información al servicio y al dictado de Sánchez mediante la llegada del destituido José Pablo López a la presidencia interina.