Tezanos se despide del CIS con su obra maestra de la manipulación

Es difícil que alguien sea capaz de superar jamás el desprestigio, tan grande y tan veloz, al que ha sometido Tezanos a ese organismo público y teóricamente independiente.

Lo normal en una democracia es que el gran público no conozca al director del CIS o su equivalente. Debería ser un técnico imparcial del que nadie se acordara. En España sí le conocemos. Todo el mundo sabe que se llama José Felix Tezanos. Él mismo se ha encargado de ello ejerciendo con su carnet del PSOE entre los dientes.

Este miércoles ha prestado el último gran servicio al ‘sanchismo’. Es su obra maestra de la manipulación sibilina. Se ha superado y eso, en su caso, es mucho decir. Resulta que el CIS ha hecho una encuesta a 30.000 personas, una muestra gigantesca que multiplica por 10 a los sondeos más serios del ámbito privado. Pues bien, a pesar de eso nos presenta una horquilla de diputados de amplitudes de hasta 20 escaños.

Es un disparate que forma parte de una estrategia sibilina y malvada. Por primera vez sitúa al PP en primera posición en intención de voto. Es su forma de intentar dar credibilidad a lo que viene después. Tezanos no da ninguna opción a Feijóo de ser presidente del Gobierno. Ni en el mejor de los supuestos para el PP y para Vox, 169 escaños entre los dos, suman lo suficiente como para acercarse siquiera a la mayoría absoluta establecida en 176.

Todo lo contrario que al PSOE y Sumar. No solo los sitúa como bloque ganador sino que en el mejor supuesto para ambas formaciones alcanzarían una holgada mayoría absoluta de 185 escaños. Es decir, transmite un doble mensaje: Feijóo no tiene nada que hacer y Sánchez puede gobernar con Yolanda Díaz sin necesitar siquiera a sus socios de Bildu, ERC, etc.

Ese escenario es pura ficción, más aún si vemos en los datos en bruto que el PP es el partido que más movilizados tiene a sus votantes y el que más votos atrapa de otros partidos. De hecho es la vez que más transferencia de votos detecta del PSOE al PP. Por eso nada encaja y todo resulta una burda manipulación, otra mas, esta probablemente la más sibilina.

Los resultados son tan perfectos para Moncloa que es difícil pensar que no los haya dictado Moncloa. Feijóo ya ha dicho que una de sus primeras medidas será destituir a Tezanos y sustituirle por alguien cuyo objetivo deberá ser que la mayoría de los ciudadanos desconozcan su nombre.