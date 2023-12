Sánchez quiere que el CGPJ no nos deje ver el bosque de su corrupción política

La renovación del CGPJ se trata de una negociación con el PSOE, no de un trágala, y cabe recordar que el PP aporta más votos que el PSOE a esa necesaria mayoría de tres quintos

El Gobierno salió este lunes ante la opinión pública a rasgarse las vestiduras con el quinto aniversario del CGPJ en funciones. Escenificó un disgusto que tiene mucho de ficción, acusando al PP de bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y, por ende, de incumplir la Constitución.

En primer lugar, hay que señalar que es una completa falsedad atribuir en exclusiva al PP la falta de renovación del CGPJ. Las circunstancias actuales exigen su concurso para lograr una mayoría de tres quintos en el Congreso, pero se trata de una negociación con el PSOE, no de un trágala. No es que ahora le corresponda a los socialistas nombrar a sus afines. Eso, por mucho que se empeñe el inquilino de la Moncloa, no está en la Constitución ni en la ley. Se trata de acordar nombres de consenso y cabe recordar que el PP aporta más votos que el PSOE a esa necesaria mayoría de tres quintos, por lo que si alguien debe ceder más es el que menos votos tiene.

Pero más allá de eso, lo que busca Pedro Sánchez con esta polémica del CGPJ es intentar tapar sus pactos con el prófugo Carles Puigdemont, incluida la ley de amnistía y la negociación en el extranjero con un verificador internacional. Ese es el verdadero escándalo y eso es lo que el PSOE trata de ocultar detrás del asunto del CGPJ. Pero no lo va a conseguir.

La amnistía para comprar votos y seguir en el poder, marcará la legislatura porque simple y llanamente estamos ante un caso de la peor corrupción política y moral. Con esa podredumbre en las raíces ha comenzado esta legislatura y contaminará todo lo que haga este Gobierno. Y eso no tiene remedio ya. La podredumbre solo se ataja extirpando la zona afectada, no tapándola ni desviando la atención.