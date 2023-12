¿Cómo se te queda el "cuerpo"?

Feliz fin de semana y también fin de año. Cierto, estamos despidiendo un 2023 que se marcha exhausto y que nos deja también rendidos. Ha sido un año en el que hemos vivido más subidas de los precios de los alimentos, más abusos en los precios de la energía, más incertidumbre empresarial y, en definitiva, una economía resentida, dirigida por una Ministra, "la Calviño", premiada por su labor y enviada a Bruselas a dirigir el Banco Europeo de Inversiones.

En su lugar nos ponen al... "Cuerpo", estoy deseando ver sus primeras fotografías. No sabemos si lo ha nombrado por sus conocimientos y experiencia o ha tenido algo que ver su "Cuerpo". Esto traerá sus risas en Europa, donde ya, hace años, les hizo gracia que fuera Ministro de Interior "Mayor Oreja", que tiene su gracia, porque era el que debía estar enterado de todo. Es como si el Ministro de Energía se llamara "Más Fuertes", tampoco es mal nombre. Total, que ya tenemos nuevo Ministro de Economía.

El Gobierno, en estos días de cierre, se ha dado unos cuantos vítores y aplausos, por lo bien que lo ha hecho, pero resulta que seguimos teniendo "fuga" de talento, seguimos padeciendo inflación, la inmigración es un problema, no vienen a solucionar la falta de mano de obra, sino a cobrar subsidios, en un altísimo porcentaje, estamos perdiendo profesionales de lo que toda la vida hemos conocido como "los oficios", sin que encontremos posibles soluciones y aumenta el número de victimas de violencia de género. Todo esto ha pasado en el 2023, pero Sánchez está pletórico de lo bien que lo ha hecho.

Entonces ¿de dónde viene tanta alegría en el Gobierno? Pues simplemente de que cada vez dominan más Instituciones, de que nos han querido convencer de que los herederos de ETA son ahora los más demócratas y progresistas y, de que todos, seguirán gobernando, al son que toquen los que no quieren una España como la conocemos todos, unida, sino que quieren un rompecabezas de independencias, pero eso no importa, porque siguen gobernando, siguen en la poltrona.

El "Trilero", ha conseguido firmar un pacto para ir poniendo a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, para empezar, y no sabemos hasta dónde van a llegar, a partir de hoy, porque seguro que tienen en sus pactos algo más.

El individuo que no miente, sino que cambia de opinión, ha dicho en un par de ocasiones que el Referéndum que pide Cataluña no entra en la Constitución, y ahí es donde todos empezamos a temernos lo peor, porque tampoco entraba la "Amnistía" y ya está dando botes en el Congreso, lista para ser aprobada y refrendada por el Constitucional.

Se nos va 2023. El año en el que el PP podía haber formado Gobierno, si hubiera tenido más templanza en la campaña electoral que desembocó en las elecciones de julio y, si además, VOX no se hubiera equivocado de enemigo. Todos juntos nos trajeron a este paisaje endemoniado en el que estamos, unido a "incidentes" en los trenes que devolvían a madrileños de Valencia a Madrid, unidos a compras de votos por correo por parte del PSOE, como quedó de manifiesto en varias ocasiones, etc. etc.

Se nos va un año en el que ya no nos acordamos del COVID, pero éste sigue vivo, sigue siendo una amenaza para la salud y sigue siendo una "baza" que tendrá el Gobierno para controlarnos, no lo duden.

Se marcha un año de sequía que parece que puede ser superado por alguno de los que le siga, pues lo del cambio climático o llámenlo como ustedes quieran, parece que tiene efectos claros en nuestra España. Por cierto, no sé si saben ustedes que el remedio del coche eléctrico generará a partir de 2030 una "masa" poco controlable de baterías eléctricas, en una parte muy importante no reciclable, además de consumir entre un treinta y un cuarenta por ciento más de neumáticos, desde el día de su compra, gracias a su peso, con lo que esto supone de aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera, y que deberían de tener en cuenta a la hora de calcular los supuestos "beneficios" de estos vehículos y del camino que estamos tomando. Yo no creo en el coche eléctrico, ustedes me perdonarán.

Hace frío. Ninguno de mis amigos ha salido esta mañana a tomar un café conmigo, así que me deleito con ver "la vida pasar", mientras disfruto de un descafeinado para no atacar la tensión arterial.

Disfruten del Fin de Año. Brinden por las cosas buenas que les pasaron y olvídense de aquellas que no aportaron nada a su vida. Den la bienvenida al 2024, pidiéndole que sea benévolo con todos nosotros. Les dejo mi deseo para este Año Nuevo: "Que la vida nos quiera y se deje querer".

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra.