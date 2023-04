Los comerciantes de Orihuela se sienten "abandonados" por el Ayuntamiento

La Asociacion de Comerciantes del Municipio de Orihuela, ACMO, se muestra decepcionada con la concejalia de Comercio al no sacar lineas de ayuda para este año 2023

La Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO) se encuentra decepcionada con el Ayuntamiento de Orihuela porque aún no ha publicado la convocatoria de la subvención para la realización de campañas de promoción y animación comercial.

ACMO lleva sufragando las campañas realizadas desde el mes de septiembre en las que la Concejalía de Comercio participa activamente de ellas y ya no puede más. La Junta Directiva no puede comprender cómo en un momento tan complicado para el sector, la concejala de Comercio Dña. María García Zafra, no haya sido capaz de sacar este trámite adelante. “El comercio y la hostelería de Orihuela se siente abandonada por este equipo de gobierno” indica su presidente Ascensio Pérez.

El 20 de febrero de este año la asociación ya salió a los medios para reclamar al Ayuntamiento agilidad porque peligraba la campaña del día del padre tras estar esperando desde diciembre la subvención. En una reunión con la concejala ésta les instó a no preocuparse porque el procedimiento llevaba su curso y todo estaba en orden. Con esa noticia, la Junta Directiva realizó un esfuerzo económico para acometer la campaña del día del padre regalando cheques por valor de 4.500 euros ya que era necesario incentivar la actividad comercial.

Tras dos meses de la noticia, la asociación ha estado en contacto en todo momento con Dña. María García Zafra y la alcaldesa Dña. Carolina Gracia para intentar revertir esta situación, pero no han sido capaces de publicar la subvención y la ACMO no tiene más remedio que informar a todos sus asociados de las consecuencias de la dejadez del equipo de gobierno con su comercio y hostelería.

“Orihuela no se merece una gestión tan incompetente, están jugando con el dinero y el empleo de muchas familias oriolanas”, declara el presidente Ascensio Pérez.