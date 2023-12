Tírate al agua si quieres conseguir tu mejor forma física

Nadar adelgaza, mejora los problemas de espalda y reduce el estrés sin dañar tus articulaciones. No hay actividad más completa si quieres tener un estado de forma que sea la envidia de todos

Nadar es una actividad increíble que ofrece una variedad de beneficios para la salud física y mental. La natación es uno de los deportes aeróbicos más completo que hay, y es perfecto para quemar calorías. Cuando te zambulles en el agua consigues unas sensaciones físicas y psicológicas que no se pueden comparar con el ejercicio fuera de la piscina.

Esta disciplina tan completa, además de cuidar tu sistema respiratorio o circulatorio, te ayuda a adelgazar, mejora los dolores de espalda y reduce el estrés. Ya sea mediante actividades como aquawellness o de forma libre, lo verdaderamente relevante es que quemas calorías sin impacto, lo que hace que tus articulaciones sufran menos y tengas menor probabilidad de lesionarte. Cuando practicas natación, tu cuerpo lucha contra la resistencia del agua, ayudando a un mayor gasto calórico y fortaleciendo infinidad de músculos.

Además, a las personas que sufren obesidad o sobrepeso les ayuda mucho porque es un deporte con el que no sufren las articulaciones. Todos los estilos de natación son muy apropiados para quemar calorías. A mayor intensidad, más calorías gastaras, pudiendo consumir hasta 600 calorías en una sesión. Lo mejor de todo es que es un ejercicio que puede practicarse a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez, y puede adaptarse a diferentes niveles de habilidad y condición física.

Practicar natación compromete varios grupos musculares al mismo tiempo, tonificando el cuerpo de manera integral, desde los músculos de los brazos y las piernas hasta el core. Nadar es un ejercicio aeróbico excelente que fortalece el corazón y mejora la capacidad pulmonar, lo que lleva a una mayor resistencia y mejor circulación sanguínea. Además, la natación requiere movimientos coordinados y repetitivos que pueden mejorar la flexibilidad y la coordinación motora.

Nadar te ayuda a evitar problemas de espalda

Esta disciplina ayuda a fortalecer la musculatura interna, relacionada directamente con una buena salud corporal. Y es que la natación no solo evita que empeore el dolor, sino que consigue que no aparezcan. Las ventajas de nadar para el dolor de espalda, además de las comentadas, están más que comprobadas:

● Aumentas la flexibilidad de la estructura de tu espalda, permitiendo que algunos movimientos que antes te molestaban ya no se den.

● Al realizarse dentro del agua, tu columna vertebral no tiene que soportar el peso de tu cuerpo, un factor muy positivo.

● El agua efectúa una especie de masaje en tus músculos, ayudándote a reducir los dolores de espalda y suministrándote una gran sensación de bienestar.

Nadar te ayuda a reducir el estrés

La realidad es que cualquier actividad física te ayuda a reducir el estrés al producir serotonina, dopamina y endorfinas, implicadas en el aumento del placer y cargando tu cerebro de autoestima y bienestar. La diferencia respecto al resto de deportes es que la natación te permite más introspección al sumergirte en el agua, proporcionándote un ambiente relajante para reducir la tensión muscular.

Nadar puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar la concentración y proporciona una sensación de bienestar general debido al efecto relajante que tiene el agua

Lo ideal es conseguir un hábito y practicarla durante todo el año. En todos los clubs O2 Centro Wellness cuentan con piscinas climatizadas cuidadas con todo detalle como factor diferencial. Además, tienen una gran variedad de cursos de natación para todos los niveles, natación libre o incluso preparación de competiciones, cursos infantiles o campamentos y actividades para todas las edades donde podrás mejorar tu técnica y sentirás todo lo que te hemos contado en tu propio cuerpo.