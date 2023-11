Patrick Dempsey: el hombre más sexy del mundo según la revista People

Patrick Dempsey es un actor estadounidense conocido por su papel del Dr. Derek Shepherd en la serie 'Grey' s Anatomy'.

En 1985, se organizó la idea sobre "El hombre más sexy" de PEOPLE. Cuentan que todo empezó cuando en una reunión, un editor decidió que Mel Gibson, quien estaba en pleno auge de su carrera, merecía el título de "el hombre más sexy del mundo". Desde entonces, esta tradición ha seguido evolucionando.

En este artículo, exploraremos la apasionante trayectoria de Patrick Dempsey, desde sus modestos comienzos en Lewiston, Maine, hasta su éxito en la televisión y el cine, sin olvidar su destacada labor humanitaria y su fascinación por las carreras de automóviles.

La revelación de "El Hombre Más Sexy" 2023

En un anuncio que sorprendió a muchos, Patrick Dempsey, a sus 57 años, fue coronado como el hombre más sexy del mundo por la prestigiosa revista People.

La noticia fue anunciada durante una aparición en el programa "Jimmy Kimmel Live! " donde el carismático actor compartió su reacción inicial.

Sorprendentemente, Dempsey admitió que había olvidado completamente la posibilidad de tal honor y que ni siquiera había pensado en encontrarse en esa situación. Su humildad y gratitud eran evidentes cuando expresaba que su ego estaba disfrutando de este inesperado reconocimiento.Dempsey releva en el título al también actor Chris Evans, que ostentó el título en 2022.

Trayectoria de Patrick Dempsey

Los Comienzos en el Mundo del Espectáculo

Patrick Dempsey nació el 13 de enero de 1966 en Lewiston, Maine, y su camino hacia el estrellato no fue convencional.

Abandonó la escuela secundaria en sus primeros años para explorar el mundo del circo como malabarista y mago, antes de dar el salto al teatro. Su debut teatral lo llevó a participar en diversas obras, incluyendo un papel protagónico en "Brighton Beach Memoirs" en San Francisco y "The Subject was Roses" en la ciudad de Nueva York.

Sus inicios en el mundo del espectáculo fueron un claro reflejo de su dedicación y pasión por el arte escénico. Esta etapa formativa inició una base sólida para su futura carrera en la actuación.

El Ascenso a la Fama

A finales de la década de 1980, Dempsey experimentó su gran avance en la industria del entretenimiento. Participó en comedias románticas como "Heaven Help Us", "Can't Buy Me Love" y "Loverboy", convirtiéndose en un ídolo adolescente. Su carisma en pantalla lo hizo querido por el público joven y consolidó su estatus como un rompecorazones.

El Dr. McDreamy y "Anatomía de Grey"

El papel más icónico de Dempsey, el Dr. Derek Shepherd, también conocido como "Dr. McDreamy", lo interpretó desde 2005 en la exitosa serie médica "Grey 's Anatomy".

La serie se estrenó en ABC como reemplazo de mitad de temporada y rápidamente se convirtió en uno de los programas de televisión más populares. La audiencia adoraba la interpretación de Dempsey del comprensivo médico, y la relación intermitente entre su personaje y la Dra. Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, dejó a los espectadores intrigados.

Su participación en "Grey 's Anatomy" no solo le otorgó fama, sino también el reconocimiento de la crítica y una serie de premios, incluyendo un premio del Screen Actors Guild y un premio People's Choice por su destacado trabajo en la serie.

Desafíos y éxitos en el cine

A lo largo de su carrera, Patrick Dempsey no se limitó a la televisión. Exploró el cine y obtuvo papeles en películas como "Made of Honor", "Transformers: Dark of the Moon" y "Bridget Jones's Baby". Su versatilidad actoral le permitió transitar entre géneros, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de películas.

Por ejemplo, "Made of Honor" lo presentó en un papel romántico, mientras que en "Transformers: Dark of the Moon", se aventuró en la acción y la ciencia ficción. En "Bridget Jones's Baby", regresó al terreno de las comedias románticas, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para cautivar a la audiencia en una variedad de géneros.

Vida Personal

La vida personal de Patrick Dempsey ha experimentado altibajos. Estuvo casado con la actriz y manager Rocky Parker desde 1987 hasta 1994 y se divorció. Luego, en 1999, contrajo matrimonio con la maquilladora Jillian Fink, con quien comparte una hija, Talula Fyfe, y los gemelos, Darby Galen y Sullivan Patrick.

En enero de 2015, después de casi 15 años juntos, Fink solicitó el divorcio, pero la pareja se reconcilió ese mismo año, demostrando su compromiso y amor mutuo.

Además de enfrentar desafíos en su vida personal, Dempsey también tuvo que lidiar con conflictos en su carrera. Uno de los episodios más notables fue su disputa con el miembro del elenco, Isaiah Washington, en 2006, después de que Washington hiciera un comentario despectivo sobre la sexualidad de otro actor del programa.

A pesar de la tensión inicial, se informó que los dos lograron resolver sus diferencias, y Washington dejó la serie en 2007. Dempsey, por su parte, continuó su exitosa carrera en "Grey 's Anatomy" antes de despedirse de la serie en 2015 después de más de una década.

Su compromiso humanitario y la pasión por el automovilismo

Patrick Dempsey no se limita a ser un talentoso actor. Es también un ser humano comprometido con causas humanitarias y apasionado por las carreras de autos.

Dempsey fundó el Dempsey Center, una organización con sede en Maine, en honor a su madre, quien recibió tratamiento contra el cáncer por primera vez en 1997. Esta organización se ha convertido en un faro de apoyo para pacientes con cáncer y sus familias, ofreciendo recursos esenciales y programas de bienestar.

El Dempsey Center organiza eventos destacados, como el Dempsey Challenge, una carrera, caminata y paseo en bicicleta que es el principal evento de recaudación de fondos de la organización. La dedicación de Dempsey a la comunidad donde creció y su compromiso con la lucha contra el cáncer demuestran su altruismo y deseo de hacer del mundo un lugar mejor.

Su pasión por las carreras de autos

Además de su labor humanitaria, Dempsey también ha demostrado una profunda pasión por las carreras de autos.

Participó en competencias como las 24 Horas de Le Mans, Rolex 24, la carrera de Daytona y la carrera de todoterreno Tecate SCORE Baja 1000. Su amor por la velocidad y la competencia lo llevó a ser copropietario de equipos de carreras, incluyendo el equipo de Vision Racing IndyCar Series y el Dempsey Racing.

No es solo un apasionado corredor, sino también un devoto coleccionista de coches deportivos y vintage, lo que refleja su compromiso y entusiasmo por el automovilismo.

En conclusión, Patrick Dempsey, el hombre más sexy del mundo según la revista People, ha forjado una carrera exitosa en la televisión y el cine, mientras demuestra su compromiso con causas humanitarias y su pasión por las carreras de autos.

En conclusión, Patrick Dempsey, el hombre más sexy del mundo según la revista People, ha forjado una carrera exitosa en la televisión y el cine, mientras demuestra su compromiso con causas humanitarias y su pasión por las carreras de autos.

Su historia es un testimonio de perseverancia y versatilidad en la industria del entretenimiento, lo que lo convierte en un verdadero ícono. Patrick Dempsey ha demostrado que ser "McDreamy" es solo el comienzo de una carrera llena de logros y dedicación. Su legado continúa inspirando a todos aquellos que lo siguen.