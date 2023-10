¿En qué se diferencian la astrología y la astronomía?

Aunque el en pasado la astrología era una creencia compartida en la actualidad es una disciplina que suscita muchas críticas. Y sin embargo, funciona, las secciónes de horóscopos son unas de las más visitadas en muchos medios de comunicación’.

Según el humorista español El Perich:

“La astrología es la ‘ciencia’ por la que un imbécil llega a creer que es imbécil por culpa de las estrellas”.

¿Cuál es la diferencia entre astronomía y astrología?

La diferencia entre astronomía y astrología puede parecer confusa, pero en realidad, son dos campos completamente distintos que exploran el espacio y las estrellas de maneras muy diferentes.

Astronomía: Descubriendo el Universo

La astronomía es una ciencia apasionante que se centra en el estudio de todo lo que se encuentra fuera de la atmósfera terrestre. Esto incluye planetas, estrellas, asteroides, galaxias y muchas otras entidades cósmicas. Los astrónomos, expertos en esta materia, se basan en sus investigaciones en la observación y el método científico.

Los astrónomos observan y estudian las propiedades, movimientos y posiciones de los objetos celestes. Su objetivo principal es comprender el universo, desde el sistema solar hasta las profundidades del espacio interesante. También se dedican a buscar posibles signos de vida extraterrestre y explorar la posibilidad de viajar al espacio.

Astrología: las estrellas y la influencia terrestre

En contraste, la astrología es una creencia que sostiene que la posición de las estrellas y los planetas influye en la forma en que ocurren los eventos en la Tierra. Aunque la astrología y la astronomía comparten raíces históricas, la astrología se enfoca en cómo las posiciones celestiales afectan a las personas y los acontecimientos en nuestro planeta.

Durante siglos, las personas han buscado mejorar las predicciones astrológicas mediante la observación de los cuerpos celestes y el desarrollo de teorías astrológicas. Aunque en el pasado la astrología fue parte de la corriente principal del pensamiento científico, hoy en día se la considera una pseudociencia.

Las raíces históricas de la confusión

Es comprensible que la astrología y la astronomía a menudo se confundan, dado que en sus inicios, estas dos disciplinas estaban estrechamente relacionadas.

La astrología se originó en Mesopotamia alrededor de los años 1900 a. C. y 1700 a. C., se sostiene la creencia de que las personalidades de las personas están influenciadas por la disposición de las 12 constelaciones que componen el Zodíaco occidental en el cielo. No obstante, distintas civilizaciones han desarrollado sistemas astrológicos propios a lo largo de la historia.

Se ha especulado que las antiguas pinturas rupestres de Lascaux, ubicadas en Francia y con una antigüedad de alrededor de 17.000 años, podrían contener representaciones de constelaciones del zodíaco y mapas estelares ancestrales.

Esto supondría que dichas pinturas son posiblemente una de las manifestaciones más antiguas relacionadas con la astrología en todo el mundo. Esto nos hace pensar que las personas responsables de estas impresionantes obras de arte en Lascaux tenían conocimiento de las constelaciones incluso antes que las civilizaciones griegas y babilonias.

En China, la astrología cobró relevancia durante la era de los Reinos Combatientes en el siglo V a. C. Su enfoque se basa en un calendario lunar y un ciclo de 12 años, donde cada año se asocia a un animal diferente, como la rata, el gallo, el dragón, entre otros.

A diferencia de la astrología occidental, la astrología china no se fundamenta en observaciones estelares. En cambio, en la India, la astrología védica también se apoya en los mismos 12 signos del zodíaco que se utilizan en Occidente.

Sin embargo, se distingue por incluir interpretaciones kármicas y calcular el momento de los signos zodiacales a partir de las posiciones reales de las constelaciones en el cielo, en lugar de depender de una fecha fija, como ocurre en la astrología occidental.

El avance de la astronomía, especialmente con las contribuciones de científicos como Isaac Newton, separó definitivamente estas dos disciplinas.

La Actualidad: Astronomía y Astrología en un mundo diferente

Hoy en día, la astronomía es una ciencia respetada que busca respuestas sobre el universo a través de la observación y el método científico.

En contraste, la astrología se considera en gran medida como un pasatiempo y una pseudociencia. Aunque miles de personas en todo el mundo siguen buscando el consejo de astrólogos y leen horóscopos, es importante destacar que estas prácticas están basadas en información desactualizada y no tienen un respaldo científico sólido.

¿Por tantas personas creen en la astrología?

A pesar de la falta de respaldo científico, algunas personas encuentran beneficios en la astrología que van más allá de las predicciones astrológicas. A continuación, se presentan tres maneras en que la astrología puede tener un impacto positivo en la vida de quienes creen en ella.

Les ayuda a reducir el estrés

La vida está llena de incertidumbre, y esta falta de certeza puede generar estrés. La astrología ofrece a sus seguidores una sensación de seguridad en un mundo impredecible. Esta certidumbre puede reducir la ansiedad, disminuir la tensión arterial y mejorar la claridad mental. Además, se ha demostrado que las personas con una perspectiva optimista y menos estrés tienen una mejor calidad de vida.

Es útil para la autoevaluación y el conocimiento personal

Las lecturas astrológicas pueden fomentar la autoevaluación y el crecimiento personal. Estas reflexiones internas son fundamentales para la salud psicológica.

El proceso de recibir una lectura astrológica puede proporcionar claridad y percepción personal sobre los verdaderos sentimientos de uno ante eventos próximos. Las lecturas astrológicas también brindan tiempo para la reflexión, permitiendo meditar sobre el futuro y brindando una base guiada de autorreflexión diaria.

Usa el poder del placebo

La investigación psicológica ha revelado que las predicciones astrológicas pueden cumplirse, en parte, debido al efecto placebo. Los creyentes en la astrología forman expectativas inconscientes sobre los eventos futuros, y estas expectativas pueden influir en la forma en que se enfrentan a esos eventos.

Esta confianza, derivada de la fe en las predicciones, puede hacer que los resultados predichos sean más probables, incluso si no tienen una base científica sólida.

En resumen, la astronomía se ha consolidado como una ciencia respetada que se basa en la observación y la investigación, mientras que la astrología ha evolucionado hacia una creencia pseudocientífica que se centra en la influencia de los astros en la vida de las personas. Aunque ambas tienen raíces históricas compartidas, en la actualidad, la diferencia entre estas dos disciplinas es fundamental y evidente

A pesar de la controversia en torno a la astrología, algunas personas encuentran beneficios personales en sus prácticas. La elección de creer en la astrología o la astronomía es una cuestión personal, pero es importante comprender la diferencia entre estas dos perspectivas sobre el cosmos..

