Quién es Callum Turner, actor y pareja de Dua Lipa

La estrella del pop salía en 2023 con el director francés Roman Gavras, sin embargo parece que esa relación terminó y ahora está con Callum Turner.

Enfrentando desafíos personales relacionados con el consumo de marihuana entre los 18 y los 26 años, Callum Turner tomó la decisión valiente de dejar ese hábito. Este episodio marcó un cambio significativo en su vida y contribuyó a su posterior éxito en la actuación.

La Vida y carrera de Callum Turner

Callum Robilliard Turner, nacido el 15 de febrero de 1990 en Hammersmith , se ha destacado como una figura influyente en la industria del entretenimiento británica.

Este actor y modelo ha logrado dejar una marca indeleble con actuaciones notables en películas como "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" y "The Only Living Boy In New York". Exploramos a fondo su vida personal, carrera profesional, así como su relación con la famosa cantante Dua Lipa.

Inicios y Desarrollo Profesional

Callum Turner, cuyo segundo nombre, Robilliard, rinde homenaje al poeta y artista David Robilliard, tuvo un comienzo singular en la vida.

Criado por una madre soltera, su historia se teje con elementos de determinación y pasión desde temprana edad. Abandonó la escuela a los 16 años, inicialmente con sueños de una carrera en el fútbol semiprofesional. Sin embargo, la vida le tenía preparado un giro, llevándolo hacia el mundo del modelaje.

Su incursión en la moda comenzó en 2010, trabajando con marcas reconocidas como Next plc y Reebok. Este período temprano en su vida no solo le brindó experiencias valiosas en el modelaje, sino que también encendió la chispa de su interés por la actuación.

Diversificación en las Artes

El salto de Turner al mundo de la actuación fue marcado por su debut en el cortometraje estudiantil "Think of England" en 2010. Este proyecto inicial le permitió explorar su creatividad y comenzar a establecerse en el competitivo terreno de la actuación.

La respuesta positiva a sus primeras incursiones lo llevó a papeles recurrentes en miniseries como "Leaving" y "The Town" en 2012, consolidando su posición en la pantalla chica británica.

En 2014, Turner fue seleccionado para un papel protagónico en la miniserie "Glue" de E4, escrita por el galardonado Jack Thorne. Este proyecto marcó un hito en su carrera y estableció su capacidad para llevar a cabo roles más complejos y desafiantes.

Desafíos y superación personal

La carrera de Turner no estuvo exenta de obstáculos. En una entrevista reveladora con el periódico británico Independent en 2020, confesó haber enfrentado problemas relacionados con el consumo de marihuana entre los 18 y los 26 años.

Esta etapa de "automedicación" impactó su vida, pero una decisión valiente y firme lo llevó a dejar este hábito, marcando un capítulo de superación personal en su historia.

La Filmografía de Callum Turner

A través de los años, la filmografía de Callum Turner ha evolucionado, abarcando géneros diversos y colaborando con talentos destacados en la industria del cine. Desde su debut en "Think of England" hasta sus roles protagónicos en grandes producciones, Turner ha demostrado su versatilidad y habilidad para sumergirse en personajes convincentes.

2010 - Think of England

◦Papel: Boy

◦Tipo: Cortometraje

2011 - Zero

◦Papel: Tony

◦Tipo: Cortometraje

2012 - Human Beings

◦Papel: Scott

◦Tipo: Cortometraje





2013 - Alleycats

◦Papel: Eze

◦Tipo: Cortometraje





2014 - Queen and Country

◦Papel: Bill Rohan

2015 - Green Room

◦Papel: Tiger





2015 - Victor Frankenstein

◦Papel: Alistair

2016 - Tramps

◦Papel: Danny

2016 - Assassin's Creed

◦Papel: Nathan

2017 - Writer's Room

◦Papel: Callum





2017 - Mobile Homes

◦Papel: Evan

2017 - The Only Living Boy in New York

◦Papel: Thomas Webb

2018 - Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

◦Papel: Theseus Scamander

2020 - Emma[a]

◦Papel: Frank Churchill





2020 - Divin

◦Papel: Gregory

2021 - The Last Letter from Your Lover

◦Papel: Anthony O’Hare

2022 - Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

◦Papel: Theseus Scamander





2023 - The Boys in the Boat

◦Papel: Joe Rantz





TBA - Hedda

En televisión

2012 – Leaving en el papel de Aarón

2013 The Twon, en el papel de Ashley

2013 The Borgias, en el papel de Calvino

2013 Ripper Street, en el papel de Phillip

2014 Glue, en el papel de Eli

2016 War & Peace en el papel de Príncipe Anatole Kuragin

2019 The Capture, en el papel de Shaun Emery

2024 Master of Air, en el papel de Mayor John Egan

Reconocimientos y nuevos retos

El punto álgido de la carrera de Turner llegó con su participación en la miniserie "The Capture" en 2020, una actuación que le valió una nominación al prestigioso premio BAFTA de Televisión al Mejor Actor. Este reconocimiento consolidó su estatus como un actor destacado y lo impulsó hacia nuevos horizontes.

Turner también se aventuró en el cine de gran presupuesto con "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" en 2018, interpretando a Theseus Scamander. Su habilidad para navegar entre proyectos independientes y producciones masivas subraya su versatilidad y determinación.

Desconexión de las Redes Sociales

A diferencia de muchos en la industria, Callum Turner ha optado por mantener un bajo perfil en las redes sociales. Eliminó su cuenta de Twitter después de reconocer la cantidad de tiempo que pasaba en su teléfono, reflejando su enfoque en la vida fuera del ámbito virtual.

Relaciones previas y romance Actual con Dua Lipa

Antes de vincularse con Dua Lipa, Turner mantuvo una relación con la actriz Vanessa Kirby. No obstante, rumores recientes sugieren un nuevo romance con la estrella del pop de 28 años.

Imágenes captadas por TMZ en una fiesta en Beverly Hills han alimentado especulaciones sobre un posible vínculo romántico. Aunque Turner ha guardado silencio sobre su relación con Dua Lipa, las imágenes han dejado a los fans y medios ansiosos por obtener más detalles.

En conclusión, la vida y carrera de Callum Turner representan un viaje fascinante de superación personal y logros profesionales. Desde sus humildes comienzos hasta su prominencia en la escena cinematográfica, Turner continúa cautivando a audiencias con su talento y dedicación.

Su conexión con Dua Lipa añade un toque adicional de intriga a su narrativa, asegurando que su camino en Hollywood siga siendo seguido de cerca por admiradores y seguidores. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.