¡Impresionantes imágenes de un león paseando por las calles de Italia!

Imagínate estar asomado en el balcón de tu casa o conduciendo por las calles de tu ciudad y ver un león adulto caminando como si nada. Así lo han vivido en la pequeña localidad italiana Ladispoli cuando un león se ha escapado de un circo cercano y ha terminado paseando por las calles residenciales.

El alcalde de la Ladispoli, Alessandro Grando, alertó a los vecinos en sus redes sociales la tarde del sábado de la presencia del animal instando a los habitantes de la localidad a no salir de sus casas y lanzando un mensaje de calma a la población de que "el personal del circo está implementando operativos de captura, con el apoyo de la policía en el lugar". Estas son algunas de las cientos de imágenes impactantes que se han difundido a través de las redes sociales:

