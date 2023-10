Cine y sofá para el fin de semana: 'Pequeños detalles' y 'Mesas separadas'

En la primera Denzel Washington cumple con su papel a la perfección en un thriller con todos los ingredientes para una película de éxito. La segunda, un clásico con Burt Lancaster imperdible

Pequeños detalles (2021)

No sé a ustedes, pero a mí los thrillers estilo Zodiac de asesinos en serie, que incluyen investigación policial por parte de pareja de detectives repletos de demonios personales, comisarías atestadas con las clásicas rejillas en las dependencias del jefe, clima asfixiante y asesino psicópata de por medio, me encantan.

El director John Lee Hancock, ya nos ha regalado cintas de muy buena factura como El Fundador, Al encuentro de Mr Banks o The Blind Side (Un sueño posible). Si además le añadimos la presencia de Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, Pequeños detalles cuenta con todos los ingredientes para que la película sea un éxito. Así que me dispuse a verla (a pesar de las críticas negativas que había leído sobre la misma), con toda la intención de pasar un buen rato. El comienzo es bueno y la tensión no decae; se mantiene durante gran parte de la película.

El amigo Denzel cumple sobradamente en un papel que le encaja de maravilla, pero la sorpresa vino por parte de Rami Malek, actor ya conocido por la serie Mr Robot y por su papel como Freddy Mercury en Bohemian Rhapsody, y de quien personalmente no me esperaba nada especial. Todo lo contrario, realiza un gran trabajo y en algunas escenas me sorprendió imponiendo su presencia a todo un Denzel Washington.

La película está bien realizada y consigue la atmósfera requerida ,pero el problema viene cuando el director ensombrece el relato en su conclusión, introduce momentos que me parecieron inverosímiles, crea confusión en el espectador y todo lo que había ganado en el comienzo y en el desarrollo lo va perdiendo en su tramo final. Aunque gran parte de la película es interesante y muy entretenida, hay algo que no me termina de convencer. Si se animan a verla la tienen en Netflix, Prime vídeo y HBO.

Mesas separadas (1958)

Enorme película fabulosamente dirigida por Delbert Mann,de estructura teatral, con un trasfondo sobre las relaciones humanas y la hipocresía demoledor. Llama la atención la espectacularidad en las actuaciones de los actores y actrices; están todos soberbios. Burt Lancaster no sorprende ya que era extraordinario siempre, pero Rita Hayworth está magnífica en uno de sus mejores trabajos, sólo por debajo de Gilda. Debora Kerr, Wendy Hiller y la fantástica Gladys Cooper lo bordan, pero aquí quien se lleva la palma en esta película es David Niven. Está incomensurable.

Es una cinta de ritmo pausado que ofrece drama y romance, muy entretenida y que a pesar de su escenificación teatral (toda la acción dramática se encuentra contenida en el interior de un hotel) te mantiene pegado al sofá y son pocos los momentos en los que la tensión parece que se diluye un poco y te deja respirar tranquilo.

El final es maravilloso. Uno de los más grandes que ha dado el cine y que no dejará indiferente a nadie. Es un alegato contra la intolerancia, el autoritarismo y los prejuicios sociales y a favor de la libertad y la comprensión . David Niven reúne en unos preciados momentos, toda la dignidad y la valentía para luchar contra la intransigencia de una sociedad presa de los convencionalismos, que le juzga y le empuja al abismo del aislamiento.

Para los amantes del cine de siempre, es imprescindible. La podéis ver en Amazon Prime.