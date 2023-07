Sánchez olvida sus fotos con Tito Berni, Gámez, parientes con saunas, Delcy…

El PSOE rescata una foto de 1995 de Feijóo con Dorado, relación que ningún juez vio delictiva, mientras su brazo mediático oculta las fotos de Sánchez con sus presuntos delincuentes

El PSOE y su martillo pilón, PRISA y demás entes agradecidos, cada vez que Ferraz necesita oxígeno tira de la misma foto: una imagen de 1995 de Núñez Feijóo con Marcial Dorado. Cuatro años después era absuelto de contrabando. “Toda Galicia sabía quién era Dorado”, según Yolanda Díaz. Toda, menos la justicia.

Entre 2001 y 2003 se interceptan llamadas entre ambos que el juez Vázquez Taín considera irrelevantes. En 2009 volvió a ser detenido por blanqueo. Poco después, el Capone gallego salía de prisión con una fianza de apenas 20.000 euros.

La justicia seguía sin saber quién era Dorado. Un cargo de la Guardia Civil que controlaba Zapatero era detenido por complicidad en el blanqueo. Y un excalde del PP afloraba como apoderado. Los jueces que detenían cada poco a Dorado, incluido el tótem socialista Garzón, nunca hallaron pruebas penales de su relación con Feijóo.

Marlaska pidió causa contra Dorado

Casualmente, un juez favorito de Sánchez, Marlaska, reactivó una causa contra Dorado archivada por Garzón. Nunca le salió Feijóo sumarialmente. Tampoco halló nexos el juez Gómez Bermúdez. Ni dio positivo el rastreo de sus cuentas suizas. Nada. Si Feijóo es culpable, hay un reguero de jueces prevaricadores.

En noviembre de 2009 Dorado es condenado por narcotráfico. El Supremo le ratifica la condena en 2011, 16 años después de la foto. Un mes después forma gobierno el PP. Y su amigo Feijóo, vía Rajoy, no le indulta. Qué ingrato. Luego lloverían nuevas acusaciones sostenidas por la fiscalía de Rajoy. Y el amigo Feijóo sin aparecer.

Todo hecho relevante, incluida una foto, puede y debe ser investigada. Pero cuando no se halla nada, airearla a cada comicio suena ventajista. EL PAIS repite tras diez años la misma noticia. ¿Una década para investigarlo no para para más? Tiene el mismo rigor que las “montañas no lejanas” del 11M.

Ni los jueces ni el PSOE ni Hacienda han aflorado nexos delictivos entre Feijóo y Dorado. Ni contratos de la Xunta rubricados por Feijóo ni sobornos cobrados. Qué inútiles. Si toda Galicia lo sabe.

Y esto lo pregona una política que quiere echar a los periodistas que mienten. ¿Tiene pruebas de sus acusaciones? ¿O la prueba es una foto? Yolanda Díaz y la izquierda han tenido 28 años para investigar y sacar alguna prueba.

Alguna que no sea la foto. ¿Una amistad es delictiva? ¿Es culpable Garzón o la ex exministra Delgado de los delitos de sus policías amigos? ¿Pidió su cese el PSOE?

Como prueba Mediador, un selfi de Sánchez con un delincuente no basta. ¿No toda Galicia sabía lo de Tito Berni? Porque PSOE y Podemos sí avalaron sus negocios.

Lo delictivo no es ser amigo de un delincuente. De otro modo, estarían detenidos los directivos de PRISA que cenaban o festejaban con ministros de Aznar o González que acabaron en prisión.

Y ya puestos, ¿su odio al comercio carnal no le exigía a Yolanda Díaz una pregunta a su presi en el debate a tres? ¿Qué se cocía en tus saunas familiares, Pedro?

¿Cómo funcionaba la caja? ¿Hay fotos de sicarios de Villarejo en sus fiestas? ¿Hay fotos del líder de Manos Limpias inspeccionándolas? ¿Hay fotos de los y las jóvenes que operaban en ellas? ¿Grababan intimidades? ¿Extorsionaban? ¿Espiaban para terceros?

El salón familiar de Sánchez

Qué suerte tiene Sánchez. La prensa contraria no le saca sus fotos con parientes con negocios que abomina su partido y nexos cercanos a la cuna de VOX y al golpismo. ¿De donde sale esta gente de VOX?, se pregunta Sánchez. Pues de tu salón familiar, por ejemplo.

Qué obsceno exhumar fotos de otro yate sanchista: el de la corrupta dirigente socialista Kaili navegando con la jefa de gabinete de Iratxe García, la líder sanchista en la UE.

Tampoco le airean sus retratos con presuntos o definitivos delincuentes: Gámez y su marido, Tito Berni, políticos malversadores catalanes y andaluces, Delcy Rodríguez, repudiada por EEUU como sicaria de Maduro, un dictador corrupto cuyas empresas rescata Sánchez con dinero público.

Sánchez posa con dirigentes latinoamericanos con negocios multimillonarios que ocultan en Panamá. Y los contratan sus empresas públicas.

Pero no se llaman Dorado. Su esposa dice que tiene fotos con todos los políticos. No interesan. Sólo sirve el fotomatón de Feijóo.