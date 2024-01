Feijóo exhibe poder territorial frente a Sánchez: "Os eligieron para no mentir"

El líder del PP, Núñez Feijóo, ha organizado un acto con los alcaldes de grandes municipios, entre ellos Martínez-Almeida, en el que destacó que "no tienen que ceder a chantajes".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido este lunes en un encuentro con alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y de capitales de provincia. En un acto para exhibir, así, el ingente poder territorial -autonomías, municipios y diputaciones- que el PP aglutina, ha remarcado que "es un orgullo compartir con personas que han ganado las elecciones el 28 de mayo".

"Yo quería empezar, insisto, agradeciendo a las personas que han hecho posible que estéis aquí, que son las personas que han votado las candidaturas de el Partido Popular en los municipios españoles", aseveró Feijóo. Y en clara alusión a Pedro Sánchez ha incidido en que "son ellos a los que nos debemos no tenemos ningún compromiso con nadie, no tenemos ningún pacto oculto con nadie no tenemos que rendir ante nadie sino directamente ante los ciudadanos y por eso somos un partido libre y por eso no tenéis compromisos ocultos ni tenéis que ceder a chantajes ni tenéis por tanto que servir a minorías en contra de las mayorías que representáis", prosiguió el líder del PP.

"Os han elegido para no mentir a la gente para no traicionar vuestro programa electoral, en consecuencia, para cumplir el programa electoral y algo tan revolucionario en la España de hoy como es decirle la verdad a la gente, cumplir la palabra, cumplir el programa e intentar exclusivamente que la gente viva mejor", añadió Feijóo marcando posiciones frente a Pedro Sánchez.

La semana "horribilis" de Pedro Sánchez

Desde el PP nacional han reprochado este lunes que la semana pasada el Gobierno se dedicó a lanzar "insultos personales" y siguió protagonizando "escándalos políticos" porque está "desbordado".

Fuentes del PP consultadas por ESdiario han definido como "horribilis" los últimos siete días del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "va a escándalo por día y alterna insultos personales con escándalos políticos".

Para el PSOE las campañas electorales son temporada alta de mentiras.



Sánchez viene a Galicia acompañado de sus ministros y la amnistía.



¿Convivencia?

No, eso es conveniencia y los españoles sabemos distinguir.#CumplirConLaPalabra pic.twitter.com/GF2kGnvBHH — Partido Popular (@ppopular) January 21, 2024

Para el principal partido de la oposición, el Gobierno ha aumentado su apuesta por "la política frívola y el ataque personal", el "cuestionamiento" del sistema judicial y la "entrega incondicional" al independentismo, después de "desangrarse" en el Congreso al salvar dos de sus tres decretos gracias a la abstención de Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El PP indica, además, que el pasado lunes el Gobierno se vio "obligado" a "copiar" su propuesta de bajar el IRPF a los perceptores del salario mínimo para que el Estado no se quede con el alza de su subida.