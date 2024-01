Pumpido y el exministro Campo allanan el camino para el "lavado final" de Otegi

El extitular de Justicia de Sánchez, colocado por él a dedo en el TC, defiende dar la razón al líder de Bildu, dar carpetazo al "caso Bateragune" y la vía para que España le indemnice.

Paradojas del destino, casi dos décadas después, Cándido Conde Pumpido, Arnaldo Otegi y las togas manchadas con el “polvo del camino” vuelven a encontrarse en la primera línea de la política española.

Aunque las cosas han cambiado desde aquel enjuage del gobierno socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación con ETA. Pumpido ya no es Fiscal General del Estado sino presidente del Tribunal Constitucional, Otegi ya no es un terrorista con muy mala prensa si no un hombre de Estado y en Moncloa reside una nemesis de aquel ZP, Pedro Sánchez. Y ahora Pumpido reaparece para oficializar el lavado definitivo del líder de Bildu.