El concejal ‘macarra’ del PSOE que le toca la cara tres veces a Almeida

El socialista Daniel Viondi se acerca al alcalde y le toca la cara en tono amenazante, ante la indignación de Almeida que señala que “es un violento”. Viondi ha anunciado luego que dimite

Bronca en el pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando el concejal del PSOE, Daniel Viondi, ha sido expulsado después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le acusara de "tocarle la cara tres veces", imagen que se ve perfectamente en el vídeo del pleno, ante la protesta y la indignación del resto de concejales populares.

"Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir", ha expresado José Luis Martínez-Almeida en tono indignada, recordando además que el socialista Daniel Viondi que ya fue expulsado cuando era diputado de la Asamblea de Madrid por decir que “iba a arrancarle la cabeza” a otro diputado.

Almeida ha continuado exigiendo al socialista Daniel Viondi que no le vuelva "a tocar la cara jamás" y ha pedido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que “espero que tome medidas”. El presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, ha expulsado del pleno del Ayuntamiento al socialista.

Ante el revuelo causado y las numerosas peticiones de dimisión, Daniel Viondi ha comunicado que va a renunciar a su acta de concejal y pide “disculpas” por su actitud: “He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas y lo he intentado de forma personal pero no ha sido posible”, ha publicado el socialista en sus redes sociales.