El coronel de los Cobos derrota a Marlaska: el ministro obedece y le restituye

Interior acata la orden del Supremo y tras maniobras y dilaciones repone en la Guardia Civil al oficial purgado y cesado ilegalmente por el ministro socialista.

Fernando Grande Marlaska ha dado, por fin, su brazo a torcer. Y el coronel Diego Pérez de los Cobos se anota una trabajada y justa victoria.

El Ministerio de Interior ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo y ha restituido al coronel , que fue cesado por pérdida de confianza como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro, según han confirmado fuentes de Interior.

Fue el pasado 28 de marzo cuando el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional, que declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad".

Ya en junio, Pérez de los Cobos envió una carta a Marlaska en la que le reclamaba que "a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación".

Interior tenía un plazo de dos meses para ejecutar la restitución de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. No obstante, fuentes del caso indicaron que el plazo se había dilatado porque empezó a contar desde que el fallo se notificó de forma efectiva al Ministerio del Interior. Se apuntaba así a una restitución "en torno a la primera semana de agosto".

Cese ilegal

Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020, concretamente un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran una investigación -luego archivada- por orden de una juez sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8M y la expansión de contagios.

El juez Celestino Salgado declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad". Luego, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón a la Abogacía del Estado en un primer momento, al considerar que no hubo "desviación de poder" por deberse a una pérdida de confianza. Lo contrario, adujo, supondría eliminar la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial.

Tras conocerse el fallo del Supremo,Marlaska aseguró que iban a cumplir la sentencia, aunque reiteró que la decisión de cesarlo estaba justificada por pérdida de confianza debido a la filtración del informe del 8M y a que no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades. Según él, en ningún momento desde la cúpula de Interior el interés fue conocer "el contenido" de dicho de informe.