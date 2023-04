Sánchez presume en Valencia de Ley de la Vivienda pactada con Bildu y ERC

El presidente del Gobierno ha clausurado la conferencia Municipal celebrada en la capital del Turia ‘sacando pecho’ de todo lo llevado a cabo estos cuatro años.

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha puesto fin, esta mañana, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la conferencia municipal socialista en la que, a lo largo del fin de semana, han participado líderes municipales de toda España y pesos pesados del PSOE, como el expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, en el primer acto multitudinario de la precampaña socialista de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Durante su intervención ha hecho referencia a las diferentes acciones llevadas a cabo, durante estos cuatro años, por su Gobierno, como: la Ley de Igualdad Salarial entre hombre y mujeres, la Ley de Memoria Democrática, la Ley de la Eutanasia, el Ingreso Mínimo Vital… Sin embargo, gran parte de su discurso ha estado marcado por la recién aprobada Ley de la Vivienda. “La vivienda es un derecho constitucional, pero no es un derecho real. La vivienda segrega a nuestra sociedad, el 70% de la desigualdad de nuestro país viene dada por la dificultad que existe a la hora de acceder a una vivienda digna”, ha subrayado el presidente.

El líder de PSOE ha aprovechado para dar la noticia de que, el próximo martes, 50.000 viviendas del fondo la Sareb serán movilizadas por el estado para que familias y jóvenes puede acceder a ellas gracias a un precio asequible. “España es el tercer país de Europa que más vivienda vacía tiene y uno de los que menos parque de vivienda pública tiene. Yo quiero que España sea un país con el 20% de vivienda pública, esto garantizará un mejor acceso a la vivienda de los jóvenes y familias que más lo necesitan".

Por último, y para cerrar la carpeta sobre la Ley de la Vivienda, Sánchez ha recordado lo que hizo el PP con el mercado de la vivienda cuando estuvo en el Gobierno. Algunas cosas como: liberar el suelo, lo que provoco el crecimiento de la burbuja inmobiliaria y la especulación, introducir políticas fiscales favorables para promotores y reducir el parque de vivienda pública en pro de los fondos buitre. “Con el PP y la derecha siempre pasa lo mismo. Se privatizan las ganancias y, cuando vienen mal dadas, se socializan las pérdidas”.

La “soberbia del PP” y Doñana

Otro de los puntos a los que ha querido hacer referencia en presidente del Gobierno en su discurso, y que ha llenado la agenda informativa estos últimos días, es la situación del Parque Nacional de Doñana. Pedro Sánchez ha lanzado una pequeña advertencia al Gobierno autonómico andaluz si estos, por culpa de su “soberbia”, no son capaces de reconocer su error, y es que el PSOE no va a “dejar morir” Doñana. “Si no hacen caso a la ciencia, a la UNESCO, ni a la Unión Europea, empezaremos a pensar que su arrogancia hace que no reconozcan su error. La soberbia del PP no va a salvar Doñana y no lo vamos a permitir”.

Vigo, Toledo, Madrid y Sevilla protagonistas con Valencia

La jornada de clausura de la Conferencia Municipal arrancó con las intervenciones de algunos ediles socialistas y alcaldables el próximo 28 de mayo para presentar las conclusiones a las que se había llegado y las líneas que iban a definir los programas socialistas a nivel municipal. Entre los ponentes estuvieron Carolina Darias, candidata a Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, que ha hablado sobre la sostenibilidad en municipios y grandes ciudades, Abel Caballero, alcalde de Vigo, Reyes Maroto, candidata a la alcaldía de Madrid, quien ha hecho hincapié en la importancia de la seguridad y la inteligencia en los municipios, y Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, que ha puesto de manifiesto la importancia de eliminar las brechas de género, a través de políticas y ordenanzas municipales, en los municipios y ciudades.