Rita Maestre y Pablo Iglesias a palo limpio en las redes: "Medradora, machuno"

Monumental bronca con palabras gruesas entre los dos antiguos amigos. Y la concejal del ayuntamiento de Madrid no se ha mordido la lengua.

Bronca brutal y fuego amigo. Pablo Iglesias ha acusado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y coportavoz de la formación, Rita Maestre, de aprovecharse del 'lawfare' sufrido por sus compañeros "para medrar", mientras que ella le ha reprochado su "amedrentamiento machuno".

Maestre ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra su confianza en que la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sirva de toque de atención pero, sobre todo, de punto de inicio para solucionar un problema grave" como es el del 'lawfare' contra la izquierda, sufrido por Manuela Carmena, Guillermo Zapata, Mónica Oltra, Ada Colau, Pablo Iglesias o Irene Montero.

Imagino que el amedrentamiento machuno funciona con alguna gente pero conmigo ya te digo que: no.



1. Apoyaste al gobierno de Carmena hasta que intentaste hacerle la lista electoral y te dijo que no. A partir de entonces, el “ejemplo de gobierno” se convirtió en demonio. Hay… https://t.co/OVgIY6NL7e — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 26, 2024

Y ha sido Pablo Iglesias el que ha comentado críticamente el vídeo de Maestre, calificándolo de "indecencia". "El Ayuntamiento de Madrid denunció a los titiriteros víctimas del 'lawfare' y Carmena cesó a Celia Mayer por lo mismo. Claro que viene de largo el 'lawfare', pero algunos aprovechásteis lo que hacían a vuestros compañeros para medrar", ha reprochado.

Maestre ha contestado a Iglesias también vía redes sociales. "Imagino que el amedrentamiento machuno funciona con alguna gente pero conmigo ya te digo que no", ha advertido al exlíder de los 'morados', a quien ha recordado que apoyaron al gobierno de Carmena "hasta que intentaste hacerle la lista electoral y te dijo que no". "A partir de entonces, el 'ejemplo de gobierno' se convirtió en demonio. Hay muchos otros bandazos oportunistas en la hemeroteca", ha lanzado.Una vez más, conmigo no", ha zanjado la líder municipal de Más Madrid.