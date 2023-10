Moncloa se desmarca de las sanciones a Palestina para contentar a sus socios

También la política exterior de España es rehén de la ultraizquierda y el independentismo. Último ejemplo: el brutal ataque terrorista de Hamas contra Israel. El Gobierno ha expresado su "desacuerdo" y su "malestar" con la decisión de suspender la ayuda al desarrollo a Palestina anunciada por el comisario europeo de Vecindad, Oliver Varhelyi, toda vez que esta no ha sido consultada con las capitales europeas, según han informado fuentes diplomáticas.

Dichas fuentes han explicado que el anuncio del comisario europeo "ha causado malestar en el Gobierno español", por eso el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, se ha puesto en contacto con este para "trasladarle su desacuerdo con esta decisión, que no conocían los ministros de Exteriores".

Asimismo, Albares ha solicitado al Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, que "esta medida sea incluida como punto en el orden del día en el Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario" que se celebrará este martes a las 16.00 horas por videoconferencia.

En un mensaje en redes sociales, Varhelyi había anunciado que la UE congelaba "de forma inmediata todos los pagos previstos" en lo relativo a la ayuda al desarrollo a Palestina tras el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel del sábado, y ha precisado que también está revisando todos los proyectos en marcha.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️