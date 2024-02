Un ministro suizo socialista, no un juez, tumba la petición de García Castellón

El departamento que rechaza localizar a Rovira y esgrime posible lawfare lo dirige un compañero de filas de Sánchez

No es un juez suizo quien tumba la comisión rogatoria del magistrado García Castellón sobre la presunta terrorista huida Marta Rovira: es un ministerio que dirige un socialista suizo. Su respuesta, congelada dos meses y filtrada por Moncloa para fabular que la judicatura helvética cuestiona que el tsunami sea terrorismo, procede del Departamento Federal de Justicia y Policía.

Ese ministerio está dirigido por el socialista Beat Jans. El 13 de diciembre de 2023 fue elegido ministro. Su mandato comenzó el 1 de enero de 2024. El escrito llegó a Bolaños el pasado 29 de diciembre. Lo hibernó dos meses.

El escrito suizo tiene el mismo rigor jurídico que una respuesta de Bolaños sobre una petición de extradición del pollo Carvajal. Lo propio de un estado de derecho europeo es que una petición de localización o detención de una huida la acepte o deniegue una autoridad judicial, en función de los cargos y la normativa nacional.

Aquí un simple ministerio suizo afín a Sánchez, que teme una detención por sus pactos, fulmina las peticiones de García Castellón. Una oficina derrota a un juez.

Esto desenmascara la bofetada judicial simulada por Moncloa. Y explica el tono de regañina al juez español. “Su contenido es muy cercano al de la comisión rogatoria de 3 de diciembre de 2019 emanada del Juzgado Central 6 de Madrid, que tuvo respuesta negativa de asistencia mutua por nuestra Oficina el 26 de marzo de 2020”. El ministerio del socialista Jans, como Sánchez, reprocha la insistencia del juez García Castellón.

Castellón no viola la amnistía. No existe. Pero el veto del ministerio socialista suizo, propaganda aparte, tiene gran valor: Sánchez gana tiempo. Cuando Suiza conteste/insulte nuevamente al juez español quizá ya haya amnistía.

“La diferencia radica a nuestro juicio en la profundización de los hechos ya descritos en la primera solicitud de asistencia mutua así como, en cuanto a las medidas de asistencia mutua requeridas, en relación con la Sra. Rovira [localización] si bien la búsqueda de información bancaria sigue siendo idéntica ”. Profundiza el juez, pero no bastante a ojos del ministerio suizo.

El equipo del socialista Jans alienta la sospecha de cacería jurídica. Lawfare. El término avalado por Junts y Sánchez contra los jueces que persiguen indepes. “Antes de poder seguir adelante con la tramitación de esta solicitud de asistencia, especialmente antes de comprobar si tiene un carácter político que pueda impedirnos conceder asistencia mutua según la legislación suiza en materia de asistencia judicial recíproca en materia penal, necesitaríamos obtener información adicional”.

El ministerio de Justicia suizo, bajo control socialista, pide al juez español que demuestre que no tiene fines políticos. Nunca usó tal sospecha contra Garzón cuando investigaba cargos del PP en Suiza.

Puigdemont y Marta Rovira en una "cumbre" en Suiza.

El departamento suizo hermano de Bolaños regaña al juez español por querer localizar a Rovira: “Tampoco entendemos cuál es el propósito perseguido por esta ubicación”· ¿Para qué querrá localizar un juez español a una imputada por terrorismo huida a Suiza? Raro.

Pero el equipo de Jans enseña aún más la patita en su respuesta a García Castellón. Le reprueba investigar una cuenta suiza que financió el tsunami. “Nos gustaría saber por qué se solicitan movimientos de la cuenta hasta junio de 2020, en la medida que los eventos organizados en los aeropuertos de Barcelona y Madrid, que se cree que se benefició del apoyo financiero a través de dicha cuenta, habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019”.

Al ministerio suizo le parecería bien que se vieran los movimientos de la cuenta hasta el tsunami, pero no después. Por si acaso, no los da. Ni antes ni después. Y exige que le detalle más la implicación de Rovira en los hechos. No le valen los apuntes sumariales del juez. Esto podría ser entendible si lo formulara un juez tras evaluar los indicios. Pero no un ministerio.

Prueba de que dispara al juez español un órgano político, no un tribunal, es su última frase: “Por último, hemos sabido por la lectura de la prensa que una ley de amnistía relativa a los separatistas catalanes se estaba preparando en España. Agradeceríamos a su Ministerio [Bolaños] y/o Juzgado Central de Instrucción nº 6 para que nos informe más sobre este tema. Sería adecuado, entre otras cosas, especificaciones, para explicarnos las posibles consecuencias de esta ley en los procesamientos cometido contra los miembros de la plataforma TSUNAMI DEMOCRATIC así como contra la Sra. Rovira, que es difícil definir de paso si perteneció a éste”.

Nótese. El ministerio suizo socialista, no un juez, ve arduo probar que Rovira está involucrada en el tsunami. Igual lo ha leído también en Prensa. Ningún juez responde con la hemeroteca.

Contesta con la legislación vigente, no futura. Y cita preceptos legales para atender o denegar. No hay ninguno. Y ninguno pregunta si amnistiará al reo. No toca.

Castellón no viola la amnistía. No existe. Pero el veto del ministerio socialista suizo, propaganda aparte, tiene gran valor: Sánchez gana tiempo. Cuando Suiza conteste/insulte nuevamente al juez español quizá ya haya amnistía.