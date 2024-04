La placa franquista de Ayuso

Tranquilo Feijóo, todos estos periodistas que están poniendo como un guiñapo a Isabel Díaz Ayuso y a ti, el día que llegues a La Moncloa se darán codazos para que los inviten a tomarse un canapé al lado del poder. Y tú los invitarás. Seguro. La historia siempre se repite.

El agitpro que sufre la presidenta de Madrid está escribiendo páginas cómicas. Ni Mortadelo y Filemón. Ahora se la acusa, incluso, de que en el edificio donde vive hay una placa indicativa de ser edificada por el Ministerio de la Vivienda en la etapa de Francisco Franco. También, de que el bar de abajo haya cerrado por tener humedades. Ya ven, asuntos, sin duda, de tal calado que deberían hacer dimitir con inmediatez a Ayuso.

Mientras, Pedro Sánchez se va a la cripta del Valle de los Caídos para fotografiarse entre huesos allí enterrados hace ochenta años. Es un clásico del presidente empezar las campañas electorales abrazado a Franco. Los comicios vascos, ya en marcha, no iban a ser una excepción. En las elecciones anteriores no le ha ido muy bien sacar de debajo de la tierra a los muertos. Veremos en esta ocasión si, al final, no tiene que hacer revolverse en sus tumbas a los que asesinaron los amigos de sus ahora socios de Bildu. Para los asesinados por ETA no rige la Memoria Democrática. A.M.BEAUMONT