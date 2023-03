Aurelio Manzano ‘mata’ a David Bisbal y le dedica un homenaje "póstumo"

El periodista del corazón comete un gazapo al asegurar que el cantante recibía un título póstumo el Día de Andalucía, algo que sólo reciben los muertos

El significado de las palabras es muy importante. Si no, que se lo digan a Aurelio Manzano, periodista del corazón que comentaba los nuevos nombramientos de hijos predilectos de Andalucía. En un momento de su intervención, Aurelio Manzano ‘mata’ sin querer al cantante David Bisbal al calificarlo de “hijo póstumo” y no de “hijo predilecto”.

En concreto, Aurelio Manzano comentaba los nombramientos del Día de Andalucía que han recaído en David Bisbal y en Lola Flores cuando se refirió al cantante de Almería como “hijo póstumo” en lugar de predilecto, un importante matiz porque significa que está muerto, cosa no ocurre en el caso de David Bisbal, que habían ‘matado’ antes de tiempo.

"Déjalo Aurelio que te has hecho la picha un lío", señalaba otro comentarista a Aurelio Manzano ente risas, aclarando que “hijo póstumo es Lola Flores” y que “desde luego como conductor de la gala no te van a llamar”, a lo que otro comentarista indica que “que eso del título cuando ya te has muerto” eh referencia esta vez a Lola Flores, no a David Bisbal.