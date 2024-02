Descubriendo el Valle de Canfranc con el Ford Tourneo Courier

En el corazón de los pirineos oscenses Canfranc se ha convertido en un destino imprescindible que os proponemos conocer a bordo de uno de los coches más interesantes de Ford, el Tourneo.

El Ford Tourneo Courier es un coche de lo más interesante por varios atributos entre los que destacan su polivalencia y honestidad, ya que sobre la plataforma del crossover Puma la marca americana se ha sacado de la chistera un coche que sirve tanto para labores de vehículo de trabajo diario como de polivalente familiar, con un enorme maletero de casi 600 litros y formas muy aprovechables gracias a su cuadrada silueta.

Amplio y con multitud de huecos repartidos por el habitáculo, que además cuenta con los últimos avances en materia de info-entretenimiento gracias a Sync4, es un coche que se presta a clientes amantes de la vida activa y de los viajes a destinos de aventura, y por ello Ford España nos ha planteado un recorrido a sus mandos al corazón de los Pirineos Oscenses, imponente escenario donde la belleza natural se despliega en cada rincón, un destino que seduce por su riqueza paisajística y su encanto alpino.

En el Valle del Aragón, a escasos 10km de las pistas de esquí de Astún y Candanchú que componen el dominio esquiable 100k que Ford patrocina, se encuentra Canfranc Estación, un espectacular hotel ubicado en la histórica estación de ferrocarril que sirvió de paso fronterizo entre España y Francia. Inaugurada en 1928 y declarada Bien de Interés Cultural en 2002 – y que a su vez forma parte del Patrimonio Histórico Cultural Ferroviario – la Estación Internacional de Canfranc es uno de los complejos ferroviarios más importante de los construidos en Europa en el primer tercio del siglo XX.

Desde su inauguración en enero de 2023, Canfranc Estación ha recibido varios premios nacionales e internacionales como destino singular. Entre otros, el proyecto de recuperación de la icónica estación recibió el premio Re Think Hotel como uno de los mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera realizados en España al conservar el valioso patrimonio cultural de un edificio emblemático con más de 90 años de historia.

Este alojamiento, con categoría cinco estrellas Gran Lujo, es el primer y único hotel de esta categoría en Aragón, ofreciendo una experiencia única y exclusiva con el impresionante telón de fondo de los Pirineos, y combina a la perfección con la experiencia que supone conducir el Ford Tourneo Courier, un coche que además aprovecha su condición de derivado de una variante comercial para ofrecerse a un precio de lo más atractivo por debajo de los 25.000 euros.

Un vehículo multiactividad ideal para la montaña

Desde Canfranc Estación, explorar las carreteras de esta zona del pirineo se convierte en un auténtico placer con el Ford Tourneo Courier. Mientras la N-330a despliega vistas panorámicas de montañas a ambos lados y picos nevados en el horizonte, el Tourneo garantiza una experiencia de conducción de lo más agradable con su luminoso habitáculo y la suavidad que ofrece el premiado motor Ecoboost tricilindrico de 1 litro y 125CV, una mecánica que puede combinarse con una caja automática de doble embrague de 7 velocidades.

Durante el viaje, el sistema de infoentretenimiento SYNC 4 permite disfrutar de música, podcasts, y guías de navegación, todo accesible a través de una pantalla táctil central de ocho pulgadas. El vehículo, además, asegura un máximo confort durante el trayecto gracias a su diseño interior que incluye un amplio espacio y asientos traseros reclinables y giratorios. En su versión Active, la tapicería en suave tejido técnico no solo es fácil de limpiar, sino que también es resistente a la humedad y no resulta fría al tacto en invierno.

El espacioso maletero del Tourneo Courier es sin duda uno de sus atributos más valorados a la hora de decantarse por este modelo derivado de una variante comercial. Con un 44% más de capacidad que el modelo anterior, puede almacenar todo lo que se pueda necesitar en un viaje de aventura como esté a los pirineos, donde el material de esquí es voluminoso. Además, el maletero está diseñado para separar objetos mojados o cubiertos de barro y nieve gracias a los compartimentos integrados en los paneles laterales.

Para circular por las carreteras de montaña, siempre delicadas en lo que a agarre se refiere en los meses de invierno, los sistemas de asistencia a la conducción del Tourneo Courier demuestran su valía. Entre sus ADAS se incluyen el mantenimiento de carril, el control de crucero de velocidad inteligente, el reconocimiento de señales de tráfico o el sistema de alerta de sentido contrario. El sistema de Navegación Conectada ofrece actualizaciones de tráfico, información sobre disponibilidad de estacionamiento, alertas sobre peligros locales y sugerencias de puntos de interés.

Tourneo e-Courier

El Ford Tourneo 2024 además de con el motor de gasolina EcoBoost, que cuenta con el sistema Auto Start-Stop y el Control Activo de la Parrilla de serie para optimizar la eficiencia energética, también tendrá una versión eléctrica a partir de verano, pero lamentablemente por el momento no está disponible en versión híbrida, con lo que no puede lucir la etiqueta ECO en su parabrisas, un activo que sí tiene su hermano el Puma y que por lo tanto no descartamos que llegue a este interesante modelo, que sin duda aprovecharía para aumentar sus ventas en las grandes ciudades.

El Tourneo Courier destaca por su diseño estilo SUV y es configurable en siete colores: Frozen White, Gris Cactus, Rojo Fantastic, Plata Solar, Negro Agate, Verde Bursting y Azul Desert Island. Además hay opción de configuraciones bitono con el techo en blanco o gris que incrementan su carácter aventurero. Cómodo y altamente funcional, luce además un diseño atractivo que sin embargo no supone renunciar a un amplio espacio de carga junto con excelentes capacidades de maniobrabilidad, potenciadas aún más por los sistemas de asistencia disponibles.