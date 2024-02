Se confirma la mala noticia: el rey Carlos III de Inglaterra padece cáncer

Los recientes problemas de salud del rey Carlos III de Inglaterra disparaban los rumores e informaciones sobre su estado y este lunes se ha confirmado que el monarca de 75 años padece cáncer. El hijo mayor de Isabel II fue operado de la próstata la semana pasada y ha sido precisamente en el tratamiento de dicha afección cuando los médicos han detectado un tumor maligno que la Casa Real británica no ha confirmado el tipo. Eso sí, desde la institución más importante del Reino Unido sí que confirman que no se trata de un cáncer de próstata.

Así lo han confimado en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham confirmando la noticia y anunciando los siguientes pasos a seguir: "Su Majestad ha iniciado hoy un programa de tratamientos regulares, periodo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público". En el mismo el rey de Inglaterra también ha querido agradecer al equipo médico por su rápida intervención, facilitada eso sí gracias a esa reciente intervención quirúrgica de agrandamiento de próstata a la que se sometió hace apenas unos días.

También quieren mandar un mensaje de tranquilidad y transmitir la positividad que Carlos III mantiene al respecto de la mala noticia: "Sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible". Finalmente, la familia real ha querido aclarar que ha sido el propio monarca el ha optado por dar a conocer esta noticia para evitar así especulaciones -que ya se estaban produciendo- y también con la esperanza de que contribuya a crear conciencia sobre el cáncer.

Mientras tanto, la BBC ha publicado que en los próximos días el Príncipe Harry viajará al Reino Unido para visitar a su padre desde California. Entre las primeras reacciones a la noticia ha estado la del primer ministro británico Rishi Sunak, que ha mandado un mensaje a través de X: "Le deseo a Su Majestad una pronta y completa recuperación. No tengo dudas de que estará en breve de vuelta a pleno rendimiento y sé que todo el país le desea lo mejor".

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.



I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv