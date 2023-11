El PSPV condena los ataques a sedes socialistas en Valencia

Bielsa lamenta el "profundo desprecio a la democracia de los intolerantes" que han realizado pintadas en sedes del partido en València y l'Horta.

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha condenado esta mañana con toda la contundencia el ataque a varias sedes socialistas en la provincia después de que los intolerantes hayan dejado esta noche su huella en las casa del pueblo de València Nord, Albalat dels Sorells o Godella.

En un comunicado, señala que tras el" acoso a las sedes y los altercados de los últimos días, los reaccionarios han realizado pintadas y ensuciado las fachadas de los inmuebles incluso con excrementos por lo que el PSPV reclama a todos los partidos democráticos contundencia en la condena de los actos violentos".

Bielsa ha asegurado que el acoso de la ultraderecha a las sedes socialistas denota "un profundo desprecio por la democracia" y ha reclamado a los partidos democráticos que se posicionen claramente contra la violencia y el hostigamiento. Bielsa ha pedido una condena enérgica de todos y ha lamentado que algunas formaciones políticas animen a que se produzcan altercados contra las sedes socialistas.

"No van a conseguir amedrentar a un partido con 145 años de historia en defensa de la libertad y la concordia", ha asegurado el dirigente provincial que ha animado a los militantes a ejercer "plenamente su libertad y los derechos democráticos frente a quienes solo saben usar el insulto, el acoso, la violencia y el hostigamiento". "Los demócratas somos más", asegura Bielsa.

"Los intolerantes no aceptan otro gobierno que no sea el suyo, pero los ciudadanos y ciudadanas han dicho claramente en las urnas que no quieren un gobierno de PP y Vox, sino un gobierno que llegue a pactos con otras formaciones, construya puentes desde el acuerdo y cierre heridas", asegura el dirigente provincial, que defiende el acuerdo alcanzado por el PSOE con otras fuerzas políticas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez porque es un paso decisivo en favor de la convivencia.