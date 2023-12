"Los municipios de interior necesitan inversiones y cariño de la administración"

El alcalde de Utiel y diputado del Área de Administración General y Bandas de Música cuenta como es gobernar una localidad del interior o lidiar con los sindicatos en la Diputación.

Ricardo Gabaldón, abogado y graduado social, ganó con mayoría absoluta las pasadas elecciones municipales en Utiel tras ocho años de gobierno socialista. Cuando pensaba que su tiempo en política había terminado, -ya fue concejal y teniente de alcalde durante el último mandato del Partido Popular en la localidad (2011-2015), con José Luis Ramírez Ortiz de alcalde-, Vicente Mompó le recluta para ser el candidato popular y, además, tras el 28M y la 'milagrosa' conquista del PP en la Diputación, le nombra diputado del área de Administración General, lo que le conviert en pieza clave del equipo de gobierno.



Gabaldón es considerado una de las figuras más reputadas en su sector, llegó a ser presidente de Consejo General de Graduados Sociales a nivel nacional. Además, siempre ha tenido una vinculación especial con su municipio, contribuyendo de manera activa, ya sea dese el asociacionismo o la política. El, ahora, alcalde fue presidente de la Masa Coral Utielana, desde octubre de 1992, y la Asociación de Industria y comercio de Utiel, del 2000 al 2004.

-Usted fue concejal y teniente de alcalde en al Ayuntamiento de Utiel durante el mandato de José Luis Ramírez Ortiz (2011-2015) y desapareció de la vida política hasta que, este mismo año, es nombrado candidato del Partido Popular y logra ganar las elecciones con mayoría absoluta. ¿Qué le hizo dar el paso, esta vez sí, a ser el candidato del PP en las municipales?

La política era una faceta que tenía prácticamente olvidada y no pensaba en ello. Estaba como presidente del Consejo General de Graduados Sociales (de España) y tenía ahí mi camino. Sin embargo, vino Vicente Mompó (presidente provincial del PP) y me propuso ser el candidato, y la verdad es que me convenció, creo que hice bien haciéndole caso. Además, yo también quería aportar mi granito de arena a que Vicente fuera presidente de la Diputación y, entre todos, hemos aportado algo cubriendo todo lo que queríamos, el Ayuntamiento, por un lado, que siempre me ha gustad, y la diputación. Toda mi vida he vivido en Utiel, trabajar por Utiel no es fácil porque es un municipio de interior, que necesita más dedicación de la que ha tenido hasta ahora, y amor y cariño por parte de todos los valencianos. Siempre he intentado hacer cosas por el pueblo, desde la política o el asociacionismo, y cuando me lo comentó Vicente dije que sí y al final lo hemos conseguido, estar en Utiel, en la Diputación y la Generalitat.

- El presupuesto de Utiel asciende a unos 10 millones de duros ¿qué partidas se van a aumentar y cuáles van a recortar?

A nosotros nos gustaría aumentar en inversión, lo que pasa es que la mayoría del presupuesto va destinado a personal, casi el sesenta por ciento, por lo tanto, tenemos un presupuesto muy ajustado, pero indudablemente inversiones se han de hacer, bien sea basándonos en el presupuesto o a base de subvenciones.

Tenemos que invertir en deportes, en cultura, sanidad, centros residenciales, carreteras, y, sobre todo, en un departamento que ha estado muy abandonado, durante estos últimos años, como es urbanismo. Además, estos presupuestos también deben de mirar hacia las aldeas. Tenemos cinco aldeas y hay que hacer un esfuerzo, especialmente para intentar comunicar estos núcleos poblacionales con el núcleo central, Utiel, y hay que ver de qué manera podemos hacerlo, bien sea adquiriendo un autobús o algo que comunique las aldeas con la localidad y, muy importante, con el Hospital de Requena. Esto tenemos que hacerlo sí o sí, y ya si pudiéramos hacerlo con el AVE..., pero por lo menos cubrir estos servicios básicos.

- Usted contribuye a que Mompó sea elegido presidente de la Diputación y éste se lo paga con una de las áreas más complejas de la corporación provincial, como es la gestión del personal, además del parque móvil y las bandas de música, todo en el mismo pack.

No hombre, – ríe – yo estoy muy agradecido a Vicente Mompó porque haya apostado por mí como diputado y si él, a día de hoy, es presidente de la Diputación es por méritos propios. Es cierto que mis áreas son complicadas, hay que hacer gestión, hay que trabajar, pero bueno, para eso hemos venido aquí, para trabajar.

- ¿Se ha reunido ya con los sindicatos?

Me he reunido con los sindicatos, pero tengo que reunirme muchas veces más.

-Y la fotografía que tiene ¿cuál es?

Todo aquel que trabaje las relaciones laborales sabe que los sindicatos son algo necesario por su defensa de los intereses de los trabajadores. A veces, tendríamos que sentarnos todos y ver cuándo estamos defendiendo los intereses de los trabajadores o no. Todos debemos de defender los intereses de la Diputación y, defendiendo los intereses de la Diputación, estaremos defendiendo los intereses de los trabajadores, de los diputados y de todos los Ayuntamientos de la provincia de Valencia. Estoy seguro de que esto es lo que los sindicatos quieren, pero tenemos que saber que determinadas cuestiones son complejas, hay que analizarlas, valorarlas y no siempre lo que uno defiende es lo mejor, a lo mejor hay que llegar a ciertos acuerdos.

Aquí hay cuatro sindicatos, con los que ya hemos estado en contacto, y nuestra mano está tendida para trabajar y colaborar con ellos. Si vamos de la mano, iremos mejor que si no lo hacemos. Hay cosas que trabajar, personal es una de las áreas más complejas, pero bueno, acabamos de llegar, yo creo que seremos capaces de poner un poco de orden.

- Usted se encarga también de la gestión del Parque Móvil. Cuando un diputado se estrena, lo primero que hacía era preguntar por el coche oficial, ¿sigue pasando lo mismo?

Yo creo que no. Tengo que defender que tenemos unos excelentes profesionales como chóferes. El coche oficial está y los conductores están para dar un servicio, y lo hacen muy bien, y nosotros lo agradecemos. Las veces que he tenido que utilizar el coche oficial he ido mucho más relajado, atendiendo cuestiones y haciendo gestiones, cosa que si fuera con mi vehículo personal me costaría mucho más y a riesgo de tener un accidente. Sabemos que es un servicio, que está ahí, para cualquier diputado y personal que lo necesite.