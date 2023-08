Carlet començarà les obres de la Ronda Oest en sis mesos

En el projecte s’invertiran quasi 7’5 milions d’euros per a desviar gran part dels 8.800 vehicles diaris que suporta el tram de la CV-50 que travessa la ciutat.

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha anunciat este matí en Carlet que les obres de la nova Ronda Oest començaran en sis mesos. El projecte compta amb un pressupost de quasi 7’5 milions d’euros i el termini d’execució previst és de 30 mesos. Durant els 18 primers mesos es realitzaran les obres corresponents al projecte i els 12 restants es destinaran al manteniment de les zones verdes que complementen l’execució.

Un total de 12 empreses s’han presentat a la licitació d’este projecte que permetrà descongestionar la pressió del trànsit que suporta l’actual travessia CV-50. Per a Pradas, esta infraestructura ‘serà el gran eix vertebrador del Carlet del futur i exemple dels projectes urbans que impulsarà el Consell per a millorar la qualitat de vida en els nostres municipis’.

Així s’ha expressat la consellera després de la reunió amb l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, davant qui s’ha compromès a agilitzar la futura obra que desviarà gran part dels 8.800 vehicles diaris que suporta el tram de la CV-50 i que actualment creua la localitat.

L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha indicat que per als carletins este projecte que s’ha presentat hui és una reivindicació història molt important. L’alcaldessa ha manifestat que és necessari extraure el trànsit pesat i l’excés de cotxes que passen per la travessia CV-50 i que partix a la població en dos parts. Sáez ha manifestat el seu agraïment a la consellera per la seua sensibilitat amb la ciutat de Carlet i ha apuntat que este projecte millorarà la vida dels carletins. També ha expressat la seua satisfacció perquè en breu serà una realitat este projecte que s’inicià en la legislatura 2011-2015.

Durant la reunió, la responsable d’Infraestructures ha explicat que la Generalitat planteja la construcció d’una nova ronda viària exterior a la població per a afavorir la descongestió del trànsit i qualitat ambiental. "La Generalitat es compromet a agilitzar esta actuació urbana tan necessària per a Carlet perquè resolga un problema històric de funcionalitat en el municipi i, a més, potenciarà un eix d’encontre, respectuós amb el medi ambient i amb espais públics recreatius que fomenten els desplaçament a peu o en bicicleta".

Pradas ha assenyalat que ‘el desenvolupament d’infraestructures i sostenibilitat aniran de la mà en el disseny de les nostres ciutats. Per això, este projecte és un exemple de la importància que per al Consell té prioritzar rondes de circumval·lació i l’ús de vehicles alternatius. A més, contribuirà d’una manera substancial a reduir el volum de trànsit en el nucli urbà’.

Al finalitzar la reunió, la consellera, el secretari autonòmic d’Infraestructures, l’alcaldessa, membres de la Corporació municipal i tècnics municipals s’han traslladat fins la CV-50. Durant la seua visita, la consellera ha firmat en el llibre d’or de la ciutat.

Característiques del projecte

La Ronda Oest tindrà uns 1.680 metres de longitud que s’estendrà en la vora exterior del municipi per a crear un eix paral·lel a l’actual travessia i situat a uns 500 metres. A més del trànsit rodat, comptarà amb vials per a bicicletes i un passeig per a vianants. A fi de controlar la velocitat, disposarà de tres glorietes en els encreuaments principals.

El vial tindrà 19’90 metres d’amplària composada per una calçada amb dos sentits de circulació separada per una mitjana xafable d’un metre i vorals de cinquanta centímetres, excepte en el tram central (entre el Camí dels Depòsits i el Camí del Cementeri) en el qual es disposaran dos carrils per sentit.

La infraestructura es completarà amb una banda enjardinada de 2’4 metres d’amplària per la banda exterior i un passeig enjardinat de 9’5 metres que comptarà amb un carril-bici i una andana per als vianants. En definitiva, la superfície per als vianants i ciclistes serà d’uns 15.000 metres quadrats on està previst que es planten 853 arbres i prop de 10.000 arbustos.

Així mateix, en una part de la ronda pròxima als habitatges s’ha projectat una infraestructura de protecció acústica que servirà d’aïllant.El projecte inclou també el condicionament de l’estació de tren de Benimodo per a habilitar una zona de recollida d’usuaris, aparcament per a vehicles, para d’autobusos i la construcció de carrils-bici per a completar els itineraris per a vianants i ciclistes.