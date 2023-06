La salud mental en la estrategia de las empresas

El Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad de Forética ha celebrado el IV Foro Empresarial de Salud y Desarrollo Sostenible

El Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad liderado por Forética, organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España, ha celebrado este martes el IV Foro Empresarial de Salud y Desarrollo Sostenible en el auditorio de Olympia. Su objetivo, integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones.

Se ha presentado una guía para integrar la salud mental en la estrategia empresarial con el objetivo de establecer las bases para promover la prevención de los riesgos psicosociales en las compañías.

Aproximadamente el 12,74% de la población española ha sufrido algún trastorno mental en el último año

Para ello, esta guía, publicada por el Grupo de Acción de Forética, destaca priorizar la salud mental como una inversión a largo plazo, al generar beneficios tanto para los empleados como para la organización, incluyendo un mejor rendimiento, una imagen de marca positiva, retención de talento y cumplimiento normativo.

Según datos de la Encuesta Europea de Salud en España, aproximadamente el 12,74% de la población española ha sufrido algún trastorno mental en el último año. Los trastornos más comunes incluyen la depresión, la ansiedad y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. En la actualidad se ha producido un aumento en la concienciación sobre la importancia de la salud mental y una disminución gradual del estigma asociado a los trastornos mentales. Esto ha llevado a un mayor reconocimiento de los problemas de salud mental y una mayor aceptación de la búsqueda de ayuda.

En este contexto, desde Forética se quiere poner en valor la importancia para las compañías de invertir en cultura de la salud y bienestar. “Cada empresa es única y los enfoques específicos pueden variar según sus necesidades y recursos disponibles”, ha subrayado María Ordovás, manager del Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad.

En la sesión se han abordado temas como el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas, cómo se están adaptando las empresas españolas ante esta situación, o la integración de la salud mental en la estrategia empresarial. La responsabilidad que tienen las empresas de actuar, con el objetivo de poder prevenir, proteger, medir y maximizar su contribución positiva a la salud y el bienestar de las personas.

¿Están las empresas comprometidas con la salud mental? ¿Cuál es el papel de la alta dirección ante este reto? Son algunas de las preguntas que se han planteado en el transcurso de la reunión que ha contado con la visión internacional de la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Malgorzata Milczarek, jefa en funciones de la Unidad de Prevención e Investigación de la European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).

Asimismo, en el marco del encuentro se han podido escuchar experiencias empresariales de integración de la salud mental en la estrategia empresarial por parte de Lorena Tirados, directora adjunta de Sostenibilidad de Grupo ASISA, Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España, y Leopoldo Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Quirónprevención.

Para finalizar, un grupo de expertos ha aportado su perspectiva sobre cómo abordar el reto de la salud mental en el ámbito laboral, con la participación de Isabel Aranda, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología, María Teresa López Román, coordinadora del departamento de Diagnóstico Psicosocial de AfforHealth, y Olga Merino, coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales en FREMAP.