Oltra arremete contra los abogados por la amnistía: "La Tierra no es plana"

La exvicepresidenta imputada que vuelve a la abogacía carga públicamente contra el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia tras publicar un comunicado

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra ha atacado al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), al emitir este un comunicado en contra de la ley de amnistía. La a exlíder de Compromís que ahora está colegiada tilda de terraplanista al Colegio del que forma parte.

El comunicado del ICAV proclama la inexistencia del 'lawfare' y alerta de que "sustraer la Justicia de los tribunales independientes e imparciales, y romper las condiciones de plena igualdad de todas las personas, supone una inadmisible vulneración de los Derechos Humanos".

Al respecto, Mónica Oltra señala en sus redes sociales: "Soy la colegiada del ICAV 12.493 y este comunicado NO me representa, ni comparto su contenido, ni creo que sea misión de un colegio cuestionar la legitimidad de los pactos políticos de personas representantes elegidas por el pueblo en las urnas". "Y no, la Tierra no es plana", asevera.

Mónica Oltra, pese a que siempre se presentaba víctima de una "persecución" por parte de "los malos", considera que el concepto de 'lawfare' no encaja en su causa que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Precisamente, la exvicepesidenta imputada vuelve a ejercer la abogacía desde hace unas semanas. A la que investiga la justicia ahora dice tener el objetivo de "combatir las injusticias" y "contribuir a la justicia y a la paz social", irónicamente.