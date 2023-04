À Punt : promueve que “el ‘país valencià’ es un país sin estado propio”

El 25 d’Abril, día de la batalla de Almansa en la que los partidarios valencianos del archiduque Carlos perdieron ante las tropas de Felipe V en la Guerra de Secesión, es también una fecha para el independentismo y el pancatalanismo en Valencia, que lo conmemoran como su día frente al 9 d’Octubre, el día de la Comunitat Valenciana.

Que el catalanismo más radical -residual por cierto en la sociedad valenciana- salga a manifestarse el 25 d’Abril y organice conciertos y saraos entre cuatribarradas y esteladas no es novedad, lo hace todos los años. Pero que la televisión pública valenciana, À Punt, se convierta en su altavoz sí chirría más.

À Punt ha hecho un despliegue para informar y cubrir los actos catalanistas del 25 d’Abril, utilizando todo el rato el término ‘país valencià’ en sus noticias y no el oficial de Comunitat Valenciana y con titulares del estilo “el País Valencià s’alça per a commemorar el 25 d’Abril”.

Es más, en una información, À Punt difunde las teorías del pancatalanismo de que “el ‘país valencià’ es una nación sin estado, un país sin estado propio, y por eso en ese caso celebramos la derrota de la batalla de Almansa esperando victorias”. La televisión autonómica incluye frases como que Felipe V y los Borbones “pusieron todos los medios para aniquilar nuestra identidad como pueblo” e da difusión a la agenda de actividades de entidades como Acció Cultural del País Valencià, la principal asociación de divulgación del catalanismo en Valencia.

