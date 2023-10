Aragonès pide en Valencia los “paisos catalans” ante cargos de PSPV y Compromís

El presidente de Cataluña preside la gala de ACPV, la entidad ultrafinanciada por el Botànic para extender el catalanismo, con un discurso colonizador con aplausos de dirigentes de izquierda

“Visca los paisos catalans”, con esta frase acababa su discurso el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que vino a Valencia a presidir la gala de Acció Cultural del País Valencià -la principal entidad del catalanismo en Valencia que ha recibido millones en subvenciones de Cataluña y del pasado gobierno del Botànic- , una gala que contó con la asistencia y aplauso de dirigentes de Compromís y del PSPV-PSOE.

El también dirigente de ERC exhibió un discurso totalmente colonizador, donde Pere Aragonès en todo momento despreció las cultura y lengua valencianas y se refería todo el rato a la “cultura y lengua catalana” o los “paisos catalans”, pero eso no fue problema para que por la sede de ACPV se dejaran caer el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, el senador y ex presidente de Les Corts, Enric Morera, el ex conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, o la ex consellera Rosa Pérez Garijo, de EU. También estuvo la ex presidenta del Parlament catalán y líder de Junts, la inhabilitada Laura Borràs.

Pere Aragonès, que no vino en visita oficial ni se vio con nadie del gobierno valenciano, sino a apadrinar al catalanismo en Valencia y su mayor inversión, ACPV, reclamó utilizar “la lengua catalana en todos los parlamentos de los Països Catalans, en aquellos de ámbito estatal, en los ayuntamientos y en las instituciones europeas” y calificó al gobierno valenciano de “extrema derecha y censura cultural”.

“Ante el avance de la extrema derecha, defender la fraternidad entre las personas y los territorios que compartimos lengua y cultura, que es la catalana”, señaló Pere Aragonès, metiendo todo el rato a los valencianos dentro de lo catalán y humillando su realidad histórica y cultural.

Pere Aragonès dejó claro que “la cultura y lengua común es la catalana” y homenajeó al presidente de ACPV, Eliseu Climent: "Lo mereces por tu compromiso por el País Valencià y por los Països Catalans". Por si alguien tenía alguna duda de para quién trabaja ACPV, la asociación que con el Botànic ha recibido miles de euros de la Generalitat o del Ayuntamiento de Valencia.