Mompó aboga la unión de las diputaciones para rentabilizar los Next Generation

El presidente del PP advierte que estos entes "son los que más conocen a los pueblo y, por tanto, pueden ser las más eficientes en la gestión de los fondos”

“Las diputaciones debemos unirnos para que el Gobierno central vea en nuestras instituciones un órgano idóneo para intermediar, gestionar y repartir fondos Next Generation de la Unión Europea”, ha defendido el presidente de la diputación y del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, en las jornadas que el PP está celebrando este jueves y viernes en Ávila bajo el título “Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad”.



En la misma línea, ha esgrimido el también presidente de la Diputació de València, “somos quienes mejor conocemos la realidad de nuestros pueblos y quienes más lejos podemos llegar” y ha puesto como ejemplo la digitalización de los padrones digitales. En este sentido, ha explicado que “el PP quiere impulsar la modernización y la transformación de la provincia desde la Diputación a través de los fondos Next Generation”. Para Mompó, “son clave para garantizar un futuro de oportunidades y situar a la provincia en la vanguardia de la innovación y el liderazgo digital”.



Igualmente, ha argumentado, “estos fondos son una oportunidad a la vez que un reto para las administraciones”. “Nuestro objetivo pasa por seguir pautas marcadas por Europa: formar al personal y trasladar ese conocimiento donde no llegan otras administraciones”, ha detallado

Mompó.



Por último, Mompó ha puesto en valor el papel de las diputaciones porque “son el municipalismo real y resultan imprescindibles para el presente y el futuro de los pueblos”. Del mismo modo, ha subrayado, “la Diputació de València presta apoyo y servicios a muchos pueblos, que no tienen los medios para hacerlo solos”. Entre otras, ha concretado, “la inversión directa a municipios de 350 millones del Pla Obert d’Inversió y la recaudación de impuestos de más de 200

pueblos”. “Gobernamos para los municipios y con los municipios”, ha destacado.