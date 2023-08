El 'lío' de las adjudicaciones de profesores empieza a resolverse

La actual Conselleria de Educación culpa al Botànic de no cambiar el sistema informático encargado del registro del personal docente, de 1999, a pesar de los avisos de la DGTIC de la GVA.

¿Solución al lío de las adjudicaciones? Desde la conselleria de Educación, el subdirector de Personal Docente, José Pascual Hernández, ha afirmado que, en breves, y tras haber encontrado una posible solución al 'jaleo' informático que ha provocado la actual situación, se publicará el apartado de interinos secundaria. Sin embargo, sigue habiendo problemas con el profesorado técnico de formación profesional, y se sigue trabajando "con celeridad" para poder resolver la situación "lo antes posible". Hernández considera que, si la anterior conselleria hubiera atendido a los avisos de la dirección general de Tecnologías de la Información de la Generalitat, esta situación jamás se habría producido.

Las nuevas listas publicadas contienen un total de 16.319 personas con nombre, apellidos y el estado en el cual se encuentra su situación. Sin embargo, más de 12.000 docentes interinos de secundaria todavía siguen sin plaza. La indignación es tal que algunos se han personado esta mañana frente a las puertas de la conselleria para denunciar su situación. Además, varios sindicatos, como CCOO País Valencià, amenazan con emprender acciones legales por la presunta vulneración del Estatuto Básico del Empleado Público.



“Si esto se hubiera planificado en medio año, o unos meses, se habría resuelto. Cuando nosotros llegamos aquí una, de las muchas tareas que había pendientes, era la del sistema informático. El fallo, que provocaba error todos los algoritmos, estaba en el paso de profesor de secundaria a profesor técnico de formación profesional. También había fallos en la estabilización de la herramienta informática con los profesores que pasaban de interinos a consolidar su puesto de trabajo como funcionarios de carrera. Estos han sido los principales problemas que han generado esta situación”, ha sentenciado José Pascual Hernández.



El programa, qué tantos dolores de cabeza ha provocado a la nueva conselleria de Educación, es el Regper, de 1999, encargado del registro del personal docente. Esta herramienta informática, con el paso del tiempo, no se habría ido adaptando a las nuevas situaciones, hasta tal punto que, en 2020, un informe de la DGTIC pedía una renovación del programa y la implantación de una nueva herramienta informática para poder implantar todas las acciones nuevas y procesos surgidos con el paso del tiempo. “La anterior conselleria determinó que esta situación era no prioritaria. Si esto se hubiera afrontado cuando se tenía que afrontar, no estaríamos en la situación actual”, aclaraba Hernández.



"Se trabaja a marchas forzadas para poder solucionar el problema de las adjudicaciones. Desde la conselleria somos solidarios y estamos concienciados de la situación que en estos momentos vive el profesorado", aseguraba el subdirector general de Personal Docente de la Generalitat.