35.000 personas se examinan para obtener en título de valenciano

La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) ha registrado más de 35.000 matrículas en las pruebas de 2023 que empiezan este sábado. A las 9.00 horas han empezado los niveles A1 y C1 y a las 15.00 horas arrancarán el resto de niveles (A2, B2 y C2).

En la primera jornada se evaluarán las áreas de comprensión escrita, comprensión oral, de estructuras lingüísticas y de expresión e interacción escritas.

En una segunda jornada se evaluará el área de expresión e interacción oral que tendrá lugar a lo largo de los tres sábados siguientes, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre. Las persones aspirantes a los certificados oficiales tendrán que consultar en la página web de la JQCV el horario de la prueba individual.

Antes de la prueba oral, cada persona podrá verificar las notas de las áreas de comprensión escrita, comprensión oral y estructuras lingüísticas, evaluadas en la primera jornada, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El 50 por ciento de las inscripciones corresponden al nivel C1, casi el 30% al C2, el 12% al B2 y el 8% restante se examinará de los niveles B1 y A2. Las personas que acreditan un B2 tienen que ser capaces de expresarse, tanto de manera oral como escrita, por medio de textos claros y detallados, así como defender un punto de vista con pros y contras.

Los niveles con más demanda son lo C1 y C2, dos niveles considerados de carácter avanzado, ya que se necesita un dominio de la lengua "operativo y eficaz". En el caso del C2, las personas que acrediten este nivel demuestran que, además de una "alta comprensión", disponen de una comunicación que va "desde la espontaneidad hasta la precisión, pasando por todos los matices la comunicación".

Por provincias, la de Valencia es la que más inscripciones tiene, el 56%, a continuación Alicante con el 26% y, finalmente, la de Castellón con el 18% restante. No obstante, Castellón es la provincia con un porcentaje mayor para los niveles más avanzados C1 y C2, casi un 35% para el C2 y un 50% para el C1.

En cambio, la de Alicante no alcanza el 75% de matriculados entre los dos niveles, el 53% corresponde al C1. La provincia de Valencia tiene un 49% de matriculados en el C1 y un 31% en el C2.

Las ciudades con mayor porcentaje de matrícula son València (18%), Castelló de la Plana (5,8%), Alicante (5,5%), Torrent (5,4%), Xàtiva (4,5%), Elche (4,4%) y Alzira (4%). El resto de sedes fluctúan entre el 3,7% de Buñol y el 2,2% de Villena.