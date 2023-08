Puigdemont: Personaje del año de Time (y serio aspirante al Balón de Oro...)

Le han concedido finalmente a nuestro quinto beatle del Ampurdán, el poder faraónico de decidir y tan comodamente desde su residencia en Waterloo

Que ya era hora que por fin tuviéramos alguna relevancia en estos enconados envites internacionales de tanto postín, que desde que Colón descubrió América, prácticamente no pintamos nada por esos mundos de dios; pues ni en su día, cuando la Santa Transición, ni Adolfo Suárez ni el Rey Juan Carlos que yo sepa, siquiera fueron personajes del año Time. Ni Felipe González, of course, despues de tanta OTAN y tanta UE (y de tanto GAL). Y ni mucho menos el mismísimo Almodovar ha gozado nunca de tal sacrosanto privilegio. Que del Festival de Eurovisión mejor no hablar.

Pero hoy todo es distinto. Que gracias a don Carles tenemos prácticamente en el bolsillo que la prestigiosa revista yankee nos vaya a conceder "aquest any si", todo ese pedazo de portada para nuestro idolatrado president en el exili. Ya que su epopeya política nada tiene que envidiar ni a la profeta adolescente Thunberg, Greta, ni al histrionico Zelenski; por citar algunos/algunes de los últimos/últimes prestigiosos galardonados... Stop...

Pues la redacción del célebre semanario ha ponderado justamente y tras largas y muy sesudas cavilaciones, que no existe en el mundo político presente ningún personaje tan grandioso, que después de huir a toda leche en un maletero, al mejor estilo Tarantino o El Lute, en aquel célebre y tan celebrado internacionalmente octubre del 2017, dejando tirada eso sí en la eternamente franquista España a toda su colla y a la del Junqueras.

Para dar acto seguido con sus tan heroícos huesos en el paraíso terrenal para todo delincuente que se precie, especialmente político, dígase Bélgica. Donde y tras pasar un lustro de estrecheces y agresiones sin fin, por parte del colonialista Estado Español. Tan fascista e imperialista como siempre y que no ha dejado de pagarle y religiosamente su transferencia va, su transferencia viene, cada

mes pues su suculento sueldo de ex president. Igualito por cierto que ha hecho y hace con el pulcro Pujol. Y por supuesto con don Arturo Mas... Que es qué lo de estos españolazos, es que no se puede aguantar...

Con el resultado final de todos conocido, que las carambolas electorales de nuestro inmejorable sistema electoral que puso a rodar ese otro genio o reputado gafe de la política patria, más conocido por Sánchez Castejón, le han concedido finalmente a nuestro quinto beatle del Ampurdán, el poder faraónico de decidir y tan comodamente desde su residencia en Waterloo, quién será el próximo presidente del Gobierno de España: qué si será Sánchez o qué si será Feijóo... por el dedazo eso sí de nuestro providencial Puigdemont.

Así que en este ferragosto andan los dos, el chulapo madrileño y el soplagaitas gallego, en bañador sí pero a la greña no, si no lo siguiente; a ver quien se lleva por fin al huerto al gerundense, que digo del año, de la década.



Entuertos y andanzas políticas, como veis, más que sobradas para por fin llevarnos a la saca el preciado galardón anual del semanario Time que tanto nos faltaba en nuestras vitrinas. Y por supuesto, para que a fin de año y de propina le entreguen de matute hasta el Balón de Oro. Ahora que Messi, por cierto, hace tanto ya que no milita en el "mes que un club"... Balón de Oro que le han llegado a garantizar encarecidamente a don Carles en su ansiedad por ser investido presidente del país de países, ambos rutilantes candidatos citados ut supra. Naturalmente.

Seguiremos informando. RIP.

(*) Jaime Navarro es abogado.