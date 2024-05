Las Matinales del Price se instalaron en el Palau de Benicarló

Todo un espectáculo patético. Este pasado jueves, los síndics de las franquicias valencianas del PSOE y de Sumar, los Srs. Muñoz y Baldoví, trataron de convertir la sesión de control al Consell en el Palau de Benicarló, la sede institucional de Les Corts, en una Matinal del Price. Está por ver si la nariz enrojada y los zapatones no serían los de Pinocho, que no la de otros conocidos artistas, por los temas que trataron de tapar e el debate con el despliegue del espectáculo. Las mentiras son difíciles de esconder.

Forma parte del espectáculo circense en España. En noviembre de 1962 se iniciaron las que llegaría a ser las Matinales del Price, a iniciativa de Pepe Nieto -batería del grupo Los Pekenikes- y su hermano, el periodista Miguel Ángel Nieto. Se trataba de sesiones de música pop celebradas las mañanas de los domingos. Toda una performance. Actuaron artistas como Mike Ríos, Micky y Los Tonys, Albert Hammond o Los Diablos Negros. Tras una campaña en su contra por parte del Diario Pueblo, El Price inició un lento declive hasta que fue clausurado, vendido y derribado en 1970. Pero el Mito siguió.

Y sigue ahí. Entre las más famosas estrellas del Price, estuvo la trapecista Pinito de Oro conocida internacionalmente por sus intervenciones en los rodajes de películas como El fabuloso mundo del circo, dirigida por Henry Hathaway y rodada en 1964. En este momento el circo estaba dirigido por el ilusionista Pablo Vega de la Iglesia, más conocido como «Marcel», casado con la trapecista «Alda». Por allí iniciaron sus pasos Fofito y Milkito. Vaya, siempre dos parejas de mito.

Pero este jueves, el espectáculo se tiño de rosa. La decisión del concejal de cultura del Ayuntamiento de Burriana, de no comprar en un pedido del mes para la biblioteca la película Barbi, que no censurarla, pues quedaba para otro pedido posterior, fue reiteradamente utilizada por los imitadores de aquel famoso par de funambulistas del Price. En este caso para tapar lo que la semana llevaba necesariamente al debate y sobre lo que no tenían nada que decir: las mentiras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los caudales acreedores de La Albufera. De esa cuestión, importante para el mantenimiento del patrimonio ecológico de los valencianos, la pareja de la Matiné de este jueves en Les Corts dio la callada por respuesta. Uno de ellos había pasado, antes, a comprar una muñequita de Barbie que traía en el zurrón.

La cuestión la recordó días pasados el síndic del PPCV, Miguel Barrachina: “deberían haber llegado 20 hectómetros cúbicos directamente a La Albufera entre octubre y el pasado 15 de mayo cuando en el mejor de los casos han llegado dos”. Y lo denunció el presidente Mazón: “es el enésimo engaño de la vicepresidenta Ribera”, y lo ligó con su postura sobre el trasvase Tajo-Segura. Hasta el mismo Sergi Campillo tuvo que afirmar, entre dientes eso sí: “la dotación invernal no se está cumpliendo”. Lo que queda hoy en día del lago sobre el que escribió Blasco Ibáñez “Cañas y barro”, parte de nuestra historia cultural, pasa sed. Un hecho que tuvo que recordar, en esa Matiné, y de nuevo, el presidente Carlos Mazón.

La legítima defensa de los intereses de La Comunitat frente a La Moncloa, la sede del Gobierno de Pedro Sánchez, para que cumpla con sus compromisos con los valencianos choca con un muro de indiferencia cubierto por los ejercicios circenses de sus dos franquicias valencianas, PSOE y Compromis. La defensa de una justa financiación ante a la infrafinanciación del actual sistema de la LOREG, por reformar; de entregas a cuenta del ministerio de Hacienda, por actualizar, recibidas tarde y mal, que afiancen una caja del Consell vacía y agobiada por las facturas en los cajones heredadas de Ximo Puig; los déficits hídricos sin solucionar por el ministerio de Transición Ecológica, acreedores en la Albufera, en la Vega baja o en las Marinas; las obras por ejecutar por Fomento, o por terminar en el eje Mediterráneo; o las vías por cubrir en Afafar por ADIF; o los recursos estatales por recibir en justicia del ministro Bolaños.

Toda una agenda que Carlos Mazón le planteó Diana Morant hace pocas semanas. De plantarse juntos frente a los ministerios acreedores. Y de la gerente de la franquicia ya conocimos su respuesta. Miró hacia otro lado, echo mano del argumentario de la Moncloa y Ferraz, desvió la cuestión, y recitó el mantra:” rompa con Vox y hablaremos”. Otra Matiné del Price, esta vez con Teresa Ribera. No da más de sí la de Gandía.