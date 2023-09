Mazón: “Sin diálogo no hay democracia, pero sin Constitución tampoco”

Elías Bendodo, afirma que “los valencianos son igual que el resto de los españoles y no podemos aceptar que Sánchez mercadee con sus intereses”

“No hay más opción para la España Constitucional y para la igualdad de los españoles que el PP y Alberto Núñez Feijóo que está demostrando su confianza en la España constitucional y en el marco de convivencia", ha señalado Carlos Mazón en la Junta directiva extraordinaria autonómica del partido.

El presidente del PPCV mantiene que “cuando todo viene cuesta abajo es fácil decir que eres líder, pero cuando tienes la aritmética parlamentaria más endiablada de toda la historia, con un nivel de tensión alto y donde con cada paso que das es casi un campo de minas prefabricado, solo un líder como Alberto Núñez Feijóo decide salir de la trinchera y caminar con determinación”.

“La situación que atraviesa nuestro país afecta directamente a España pero también aquí, en la Comunitat Valenciana porque estamos pegados a un territorio que algunos separatistas consideran que debe estar subordinada a ellos o les pertenece. Eso convierte la movilización, las ganas de democracia y de igualdad, en algo especial”, ha señalado.

Carlos Mazón ha señalado que “sin diálogo no hay democracia, pero sin Constitución tampoco. No voy a hablar de muro de contención sino de brazos abiertos a la Constitución y que no caben los chantajes de ninguna clase. El domingo estaremos todos juntos con la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, y defenderemos como modelo el cambio que ya se ha puesto en marcha en la Comunitat Valenciana”.

Mazón ha explicado que “no hay un gran triunfo del PP ni una llegada a la Moncloa sin un PP valenciano fuerte, reivindicativo, español, marcando el territorio, desde nuestros municipios, de abajo arriba y aglutinando cada día más a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

Respecto a la gran movilización del próximo domingo, Mazón ha señalado que “vamos a hacer de esa concentración del domingo nuestro gran acto en favor de la igualdad de los españoles. Toca luchar por España y por nuestra Constitución y a esa lucha vamos”.

Bendodo: “Sánchez tiene que decir si va a tragar con la amnistía, el referéndum y una España multinivel”

El Coordinador General del Partido Popular, Elías Bendodo, ha querido trasladar en nombre de la dirección nacional del PP, “la enhorabuena por el gran trabajo hecho y que se está haciendo”.

Bendodo ha señalado que “el momento por el que atraviesa nuestra democracia es un momento extremadamente delicado. Estamos en riesgo de que se abra de par en par una puerta que no sabemos exactamente hasta dónde nos va a llevar… Lo que sí sabemos es que Sánchez está dispuesto absolutamente a todo para abrirse las puertas de la investidura”.

El número tres del PP ha manifestado que “con pinganillo o sin pinganillo, Sánchez tiene que decir claramente si va a tragar con la amnistía, el referéndum y una España multinivel”.

Bendodo ha manifestado que se avergüenza que “haya dirigentes socialistas que le digan a Sánchez “haz lo que tengas que hacer” para ser de nuevo presidente del Gobierno. En el sanchismo se ha impuesto el todo vale. En el sanchismo se ha perdido la responsabilidad.

En el sanchismo se ha impuesto el maquiavelismo puro. Y, si alguien, por responsabilidad, muestra una opinión distinta dentro del sanchismo: lo expulsan, le atacan y le retiran el carnet de socialista. Sánchez quiere reescribir la historia del PSOE, pero borrando de la foto a los que no le gustan. Ya ha quitado a Nicolás Redondo, está a un paso de quitarle el carnet de socialista a Felipe González y a Alfonso Guerra y seguirá con sus purgas hasta que un día se dé cuenta de que se ha quedado solo… Sánchez sólo admite lo que quiere oír y si no le gusta la foto, despide al fotógrafo. Ese es Pedro Sánchez”.

Elías Bendodo ha señalado que “esta tierra es muy importante y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana se merecen lo mejor. Los valencianos son igual que el resto de los españoles y no podemos aceptar que Sánchez mercadee con sus intereses”.

Movilización del domingo

Por su parte, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha referido en su intervención al acto del próximo domingo y ha señalado que el partido en la Comunitat Valenciana está preparado para la movilización del domingo 24.