El PSOE busca el voto en Valencia como respuesta a "la internacional ultra"

Teresa Ribera arranca la campaña electoral con Pedro Sánchez y Zapatero en Valencia rencarnando en Vox el fantasma del franquismo.

El PSOE ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones europeas en Valencia, buscando el voto contra lo que califican como la “internacional ultraderechista reaccionaria” y exponiendo un discurso sin ningún anuncio ni promesa sino polarizado y maniqueista con dos premisas que son ya recurrentes en su repertorio: difundir el terror a los imaginarios retrocesos de derechos con Vox, por un lado, y que el PP y Vox son lo mismo, por otro. Para ello se han servido del territorio valencia para apoyarse en múltiples alusiones al gobierno autonómico.

El primer mitin de la campaña se ha celebrado en familia en el pequeño teatro de La Rambleta, el espacio cultura “progresista frente a la censura de PP y Vox”, en palabras de la ministra Diana Morant que se ha encargado de la apertura del acto. Morant, con la candidata a las elecciones europeas y vicepresidenta Teresa Ribera y arropada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han sido los encargados de demonizar a Vox y a Milei para que después el presidente Pedro Sánchez pusiera la guinda al pastel comparando a Vox con el PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien ha aludido más bien poco dejando claro que su principal rival en estos comicios es la "ultraderecha" europea.

Todos ellos han sacado pecho por la victoria en las elecciones catalanas. “Cataluña nos ha dado la razón”, ha celebrado Morant. Zapatero también ha aludido a los resultados de Salvador Illa. “Se han quedado uy”, ha dicho añadiendo en tono sarcástico que “cualquier día Illa será independentista”. Y Sánchez ha tratado de negar el conflicto con el independentismo: “¿España se rompe?, ¡pero sí ha ganado Salvador Illa en Cataluña!

El PSOE se ha presentado como alternativa a la “ultraderecha” y ha puesto el foco en la convención nacional de Vox, el VIVA 24 que contó con la participación del presidente argentino que mencionó los problemas con la justicia de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, desatando una crisis diplomática por la exacerbada respuesta del PSOE que incluso ha retirado la embajada en el país históricamente hermano. Morant la ha bautizado como la “alianza del odio” y Zapatero como un “espectáculo”. “Nos van a correr a correazos, dicen, ¿pero pué llevan bajo de las gorras?”, ha bromeado pidiendo “respeto” para el presidente y su mujer. Sánchez ha dado un paso más y sostiene que “no es casualidad” que se reunieran dirigentes de ultraderecha en España en el acto de Vox que cada año congrega a presidentes alineados ideológicamnte. Según Sánchez, ha “servido para poner en palabras lo que Feijóo y Abascal piensan y nos e atreven a decir: el rechazo a la justicia social”.

Así, una vez más, el PSOE se apropia de todo tipo de atributos como “el progreso”, de “la creación de empleo” del apoyo a los jóvenes y de todo lo que engloba la “justicia social”. Elevando el maniqueísmo al extremo la candidata teresa Ribera ha asegurado estar “en el lado correcto de la historia”. La ministra Diana Morant presuponiendo quienes son “los malos” ha usado el mismo eslogan que en su primer mitin cuando fue proclamada secretaria general del PSPV en Benicàssim: “Ellos son los orgullosos nietos de quienes ganaron la guerra y nosotros de quienes la perdieron defendiendo la democracia y la libertad”, atribuyendo de este modo a la derecha un pasado franquista.

Y es que los socialistas no quieren hablar de ETA, pero sí reviven a Franco. Zapatero se ha referido al PP como a aquellos que “solo viven en el insulto y la mentira que carecen de proyecto y de coraje. Por eso ya vuelven hoy, ya sacó Ayuso a ETA otra vez. España vive en paz en un tiempo de convivencia y vuelven a meter el terrorismo”.

Tras la demonización de la ultraderecha, Pedro Sánchez se ha encargado de la segunda parte del mensaje en la que se desacredita al PP por supuestamente ser lo mismo incluso, en palabras de Sánchez, “la oposición nacional hace lo que diga Abascal”. Si Zapatero se ha presentado como el héroe que puso paz entre Irak e Irán, Sánchez como el salvador de la población de Palestina defendiendo el anuncio del reconocimiento del Estado gobernado por el grupo terrorista de Hamás. “No es ser amigos de los terroristas”, ha defendido el presidente. Con todo ello, Sánchez ha pedido el voto “para que retroceda la coalición reaccionaria de la ultraderecha y la derecha. Por eso pedimos el apoyo, lo pedimos para eso”, ha recalcado.

El discurso de los dirigentes socialistas se ha adornado con múltiples alusiones a las políticas del Gobierno de PP y Vox en la Generalitat Valenciana, aunque no han tenido el decoro de dar voz a la candidata valenciana, Sandra Gómez. Morant ha arrancado lanzando un bulo. “Lo peor es que están –PP y Vox- en las instituciones como aquí. Lo peor es que un vicepresidente de Vox –Vicente Barrera- estaba aplaudiendo a Milei, y le quiere poner el nombre de un general franquista a una ruta”. No, Barrera no cambiará el nombre oficial de una ruta, sino que se trata del nombre que le ha dado a un itinerario en su perfil privado en una aplicación de senderismo en Internet. También la candidata Teresa Ribera se ha referido al bulo de la falsa “censura” a la película de Barbie en una biblioteca municipal de un pueblo valenciano. “Toca defender en Europa porque ese ruido de esa especie de internacional ultra dice Barbie no. Y Lope de Vega tampoco –ha dicho Ribera burlándose con acento argentino- “Nos dicen qué debemos hacer el fin de semana si ir al cine o a los toros”.