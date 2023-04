Muere una familia tras el incendio de su casa en la Fuensanta

El fuego se ha originado sobre las 7.15 horas por causas que no han trascendido, como consecuencia del incendio ha fallecido un matrimonio de 86 años y su hijo de 58.

Un matrimonio, de movilidad reducida, y su hijo, con problemas psicológicos, han fallecido después de que un fuego, de origen desconocido, pero todo apunta a que ha sido accidental, haya provocado un incendio del que no han podido escapar. Una vecina del bloque ha sido la que ha dado la voz de alarma y ha alertado a los servicios de emergencias que poco han podido hacer.

Según han informado fuentes de la Policía Local y de Bomberos, el fuego se ha originado sobre las 7.15 horas por causas que no han trascendido, pero según apuntan los compañeros de Levante EMV, una de las hipotesis que se baraja es que una colilla, tanto padre como hijo eran fumadores, podría ser el origen del fuego, en una vivienda de la calle Luis Fenolet cruce con Escultor Salzillo.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha lamentado la muerte del matrimonio y de su hijo en el incendio de una vivienda en el barrio valenciano de la Fuensanta. Ribó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración del evento 'La jornada de 4 días a debate: ¿una realidad o una utopía?'.

El primer edil ha indicado que se ha enterado de los hechos cuando iba hacia el acto y ha asegurado que lamenta lo ocurrido: "Pero no puedo aportar más datos porque me he enterado mientras venía en el coche", ha dicho.